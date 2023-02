PressFocus Na zdjęciu: Andoni Iraola

Leeds United wytypowało już głównego kandydata do przejęcia schedy po Jessem Marschu. Jest nim hiszpański szkoleniowiec Rayo Vallecano, Andoni Iraola.

Leeds United na początku trwającego tygodnia zwolniło Jessego Marscha

Początkowo Pawie zwróciły się do Raula oraz Carlosa Corberana, ale obaj panowie odmówili

Trzecim z kandydatów był Andoni Iraola i to Hiszpan pozostaje faworytem Leeds do przekazania mu władzy nad szatnią

Iraola szybko zmieni La Ligę na Premier League?

Na początku tego tygodnia Leeds United poinformowało, że Jesse Marsch nie jest już pierwszym trenerem zespołu. Trudno dziwić się takiej decyzji. Pawie okupują zaledwie 17. miejsce w tabeli i muszą drżeć o swój byt w Premier League. Mimo, że ekipa z Elland Road w środę mierzy się z Manchesterem United, włodarze klubu wciąż nie wyznaczyli następcy Amerykanina.

Najpierw Leeds zwróciło się do legendy Realu Madryt – Raula Gonzaleza. Hiszpan ponoć odmówił, bo nie chciał zmieniać drużyny w połowie sezonu – obecnie z sukcesami prowadzi Real Madryt Castilla. Media z Półwyspu Iberyjskiego sugerują jednak, że były genialny napastnik czyha na posadę Carlo Ancelottiego. Włoch nie znajduje się bowiem w swoim najlepszym momencie podczas kariery na Santiago Bernabeu. Drugą opcją był Carlos Corberan, który w przeszłości prowadził zespół Leeds do lat 23. Ten przedłużył jednak kontrakt z West Bromwich Albion, ucinając spekulacje.

Trzecim kandydatem pozostaje Andoni Iraola. Bask wykonuje spektakularną pracę w Rayo Vallecano. Malutki klubik w ubiegłym sezonie zachwycił w rozgrywkach La Ligi, a teraz idzie mu jeszcze lepiej. Pomimo niewielkiego budżetu, madrytczycy zajmują w tabeli piąte miejsce i mogą realnie marzyć o sensacji, jaką byłoby wywalczenie miejsca w czołowej czwórce. Iraola potrafił zorganizować w niepozornej drużynie pressing, a także moment przejścia z obrony do ataku. W Leeds wierzą, że byłby idealnym kandydatem do ich drużyny. Pozostaje jednak kwestia przekonania 40-latka do opuszczenia intrygującego projektu w połowie sezonu. Pawie mają jednak pewien argument, z którym w Rayo jest niezwykle ciężko – chodzi rzecz jasna o pieniądze.

