Źródło: The Athletic

Liverpool FC poinformował o kontuzji Roberta Firmino. Z powodu urazu ścięgna podkolanowego, brazylijski napastnik będzie zmuszony pauzować ok. miesiąca.

Roberto Firmino kontuzji doznał w spotkaniu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt

W rywalizacji z mistrzami Hiszpanii, Firmino zszedł z boiska już po 33 minutach

Juergen Klopp kontuzje podopiecznego nazwał wielkim ciosem

Firmino odpuści ważne mecze

Roberto Firmino kontuzji ścięgna podkolanowego doznał w czasie rywalizacji Liverpool FC z Atletico Madryt. Brazylijczyk na murawie Anfield Road pojawił się w 46. minucie za Sadio Mane, a już w 79. minucie ponownie musiał opuścić boisko. Po dokładnych badaniach okazało się, że to uraz eliminujący Firmino na ok. miesiąc.

Tym samym brazylijski atakujący nie będzie do dyspozycji Juergena Kloppa w rywalizacji z West Ham United, Arsenalem, Southampton, Evertonem i Wolverhampton w Premier League oraz z FC Porto w Lidze Mistrzów. Koło nosa przejdą mu również eliminacyjne boje MŚ 2022 reprezentacji Brazylii z Kolumbią i Ekwadorem.

Klopp wierzy w szybki powrót

– Uraz Firmino to dla nas wielki cios – nie ukrywa Juergen Klopp. – Nie wiem dokładnie ile będzie pauzował, ale wydaje nam się, że ok. 4 tygodni. Nie jest to dla nas dobra wiadomość, ale rozpoczynamy pracę nad tym, aby ten powrót nastąpił jak najszybciej. Firmino ma silny organizm, zawsze szybko się regenerował.

Przeczytaj również: FC Liverpool jako jedyny niepokonany na obu frontach