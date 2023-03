fot. Pressfocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

We wtorek Chelsea wywalczyła awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Po meczu Enzo Fernandez podsumował swój dotychczasowy pobyt w Londynie

Argentyńczyk zadomowił się w klubie, gdzie czuje się coraz pewniej

Fernandez szczęśliwy w Chelsea

W ostatni dzień zimowego okienka wreszcie końca dobiegła saga związana z transferem Enzo Fernandeza. Chelsea finalnie doszła do porozumienia z Benficą i kupiła perspektywicznego zawodnika za 120 milionów euro.

Fernandez od pierwszych dni w nowym klubie udowadnia, że drzemie w nim ogromny potencjał. We wtorek rozegrał kolejne dobre spotkanie, a The Blues po wygranej 2-0 nad Borussią Dortmund wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Po meczu miała miejsce sympatyczna scena z udziałem Fernandeza i młodziutkiego kibica, który podszedł do niego i go przytulił. Argentyńczyk w późniejszym wywiadzie przyznał, że było to wyjątkowe.

– Poruszyło to moje serce, kiedy młody chłopak do mnie podszedł. To był wyjątkowy moment, ponieważ chciał mnie zobaczyć i mnie przytulić. To sprawia, że czuje zdecydowanie lepsze relacje z kibicami. Uwielbiam wiedzieć, że fani mnie szanują i mi ufają. Czuję się jak w domu. Jestem tutaj bardzo szczęśliwy i coraz lepiej poznaję swoich kolegów z drużyny. Czuję się coraz pewniej – wyjaśnia argentyński pomocnik.

