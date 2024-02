Rasmus Hojlund w ostatnich meczach Manchesteru United był czołową postacią zespołu. Duńczyk imponuje formą strzelecką, a dzięki niemu Czerwone Diabły zaliczyły awans w tabeli. Niestety złe wieści dla kibiców drużyny z Old Trafford przekazał Fabrizio Romano. Napastnik w związku z kontuzją będzie wyłączony z gry na 2/3 tygodnie.

Imago / Nigel Keene Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund z powodu kontuzji będzie pauzował 2.3 tygodnie

Duńczyk ma problemy mięśniowe

Napastnik był ostatnio w wyśmienitej formie

Rasmus Hojlund wyłączony z gry na 2/3 tygodnie przez kontuzję

Manchester United zdecydowanie poprawił swoją grę, co przyczyniło się do awansu w tabeli ligowej. Aktualnie Czerwone Diabły zajmują 6. miejsce w Premier League, a strata do TOP4 wynosi zaledwie 5 punktów. Duża w tym zasługa Rasmusa Hojlunda, który wystrzelił z formą na początku roku. Duńczyk może pochwalić się wspaniałą serię 6. meczów z rzędu ze strzelonym golem.

Na nieszczęście 21-latka jego wysoka dyspozycja została zakłócona przez problemy zdrowotne. Jak poinformował Fabrizio Romano na portalu X napastnik zmaga się z urazem mięśniowym, który wyklucza go z gry na okres 2/3 tygodni. Oznacza to, że Rasmus Hojlund na boisku wróci najwcześniej w połowie marca na mecz z Sheffield United.

Dotychczas napastnik Manchesteru United zagrał 30 spotkań, w których strzelił 13 goli we wszystkich rozgrywkach. Na Old Trafford trafił przed sezonem z Atalanty Bergamo za kwotę 75 milionów euro.