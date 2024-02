Boubacar Kamara zerwał więzadło krzyżowe przednie i nie zagra do końca sezonu 2023/2024 - informuje The Athletic.

Źródło: The Athletic

IMAGO / Paul Terry Na zdjęciu: Boubacar Kamara

Boubacar Kamara zerwał więzadło krzyżowe

Francuza czeka długa przerwa

To wielka strata dla Aston Villi

Boubacar Kamara wypada z gry

The Athletic przekazało złe wieści ws. Boubacara Kamary. Defensywny pomocnik Aston Villi zerwał więzadło krzyżowe przednie i wypada z gry na wiele miesięcy. Do pechowego zdarzenia doszło w ostatnim meczu The Villans z Manchesterem United. Francuz musiał opuścić boisko w 65. minucie.

W tym sezonie Boubacar Kamara był podstawowym wyborem Unaia Emery’ego. Łącznie rozegrał 30 meczów, w których zdobył jednego gola i zanotował jedną asystę.

Kontuzja Kamary oznacza dla niego również inną przykrą wiadomość. Jeśli potwierdzi się czarna prognoza, to opuści Euro 2024 w Niemczech.