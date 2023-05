Fantasy Premier League: Tottenham wraca do łask

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Heung-min Son

W GW35 Tottenham mierzy się z Palace – czy powinniśmy szukać miejsca dla zawodników Spurs?

Pedro Porro i Son wydają się atrakcyjnymi opcjami na tę serię gier

Haaland i duet z Newcastle? Na kogo postawimy w ataku?

Bramkarz: Ederson/Jason Steele

Chociaż Brazylijczyk zaliczył wyjątkowo nieudaną poprzednią serię gier, w której zdobył tylko jeden punkt, nic nie wskazuje na to, by w GW35 sytuacja miała się powtórzyć. Ederson (5.4) na pewno pojawi się między słupkami bramki Manchesteru City w starciu z Leeds. A skoro się pojawi, to i zachowa czyste konto. Jednak jeżeli niekoniecznie ufacie Pepowi Guardioli i byłemu golkiperowi Benfiki, a ponadto szukacie zdecydowanie tańszej opcji, zapewne skorzystacie z usług Jasona Steele’a (4.0). Brighton w tej kolejce Fantasy Premier League mierzy się z Evertonem i ma całkiem spore szanse na zakończenie tego pojedynku na zero z tyłu. Sam Steele w trzech ostatnich meczach wywalczył łącznie 25 oczek.

Obrońcy: Trent Alexander-Arnold, Pervis Estupinan, Pedro Porro

Trent Alexander-Arnold (7.6) już jakiś czas temu zaczął pojawiać się w przedkolejkowych zestawieniach i to nie powinno zmienić się aż do końca sezonu. Wprawdzie Anglik jest drogi, jednaj równocześnie warty swojej ceny. W sześciu ostatnich spotkaniach notował przynajmniej cztery punkty, a w całym tym okresie zapisał na swoim koncie 35 oczek. W jego przypadku liczymy przede wszystkim na zwroty z przodu, chociaż czyste konto w potyczce z Brentfordem także może się przydarzyć.

Pervis Estupinan ze znakomitej strony pokazał się w DGW34 i zasłużył na to, by znaleźć się wśród kandydatów do gry w GW35. Defensor Brightonu w dwóch spotkaniach uzyskał 16 punktów – dwa razy na zero z tyłu i asysta. O jego obecność w podstawowym składzie na starcie z Evertonem martwić się nie musimy.

📣 SCOUT SELECTION IS HERE! 📣



How many of these players are in your plans for Gameweek 35?#FPL pic.twitter.com/qrnGXqZhol — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) May 5, 2023

Pedro Porro (4.8) to dosyć szalona propozycja, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na jego wyniki w pięciu poprzednich potyczkach. Dwukrotnie zakończył z jednym oczkiem, raz z dwoma, nie zabrakło także wyniku poniżej zera. Ale pojawił się także gol strzelony w zmaganiach z United i siedem punktów. Hiszpan ma przed sobą cztery mecze i trzy z nich malują się na zielono, w tym najbliższy, z Crystal Palace.

Pomocnicy: Mohamed Salah, Heung-min Son, Marcus Rashford, Kaoru Mitoma

Liverpool i Tottenham koncentrują się wyłącznie na Premier League, dlatego obie drużyny nie są narażone na rotacje. Wprawdzie Mohamed Salah (13.0 )i Heung-min Son (11.5) i tak na zmiany podatni nie są, ale mimo wszystko warto o tym wspomnieć. Egipcjanin w DGW zdobył 18 punktów i zasłużył na tytuł Player of the Week, a teraz na Anfield mierzy się z Brentfordem. Gole gwarantowane. Z kolei Koreańczyk w GW34 dopisał do swojego dorobku dziewięć oczek, a w pięciu ostatnich spotkaniach zanotował tylko jednego blanka. Palace w strachu.

⚽⚽⚽⚽🅰️



With four goals, an assist and a return of 35 points in his last five matches, has Son Heung-min earned a place in your #FPL team for GW35? pic.twitter.com/jIbXoGoHhc — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) May 5, 2023

Marcus Rashford (7.2) ostatnio nieco spuścił z tonu, ale gra bez Anglika może okazać się drastyczna w skutkach. 25-latek to wiodąca postać United, które musi walczyć o utrzymanie miejsca w top four, dlatego nie wyobrażam sobie przystąpić do GW35 bez wychowanka Czerwonych Diabłów i liczę na jego popis w potyczce z West Hamem. Za Kaoru Mitomę też mocno trzymam kciuki, zwłaszcza po nieudanej podwójnej kolejce.

Napastnicy: Erling Haaland, Alexander Isak/Callum Wilson, Ollie Watkins

Erling Haaland (12.4) może nie rozegrać pełnych 90 minut, jednak większość z nas i tak przystąpi do gry z Norwegiem w składzie i Norwegiem jako kapitanem. A co z partnerami napastnika City na GW35? Duet z Newcastle (6.9 & 7.0), z którego musimy wybrać tego, który ma większe szanse na występ w podstawowym składzie i Ollie Watkins (7.6), doskonale radzący sobie w meczach wyjazdowych – to moja propozycja na nadchodzący weekend. Ci najbardziej odważni mogą próbować wystawić dwóch snajperów Srok lub zastąpić Haalanda Alvarezem.