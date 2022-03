Fantasy Premier League: Potrójny kapitan z Anfield

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Luis Diaz & Mohamed Salah (Liverpool)

Już niegdyś staliśmy przed takim wyborem. Wykorzystać potrójnego kapitana na podwójną kolejkę Fantasy Premier League czy poczekać na jeszcze lepsze czasy? Potrójnej serii gier na razie nie ma w planach, dlatego znowu zastanawiamy się, czy użyć bonusu. I znowu w gronie piłkarzy, którym możemy i powinniśmy zaufać, znajdują się zawodnicy Liverpoolu.

W 29. kolejce Fantasy Premier League po dwa mecze rozegrają Arsenal, Brighton, Everton, Liverpool, Newcastle i Tottenham

Zapewne znaczna grupa menedżerów FPL w tej serii gier wykorzysta bonus, dzięki któremu punkty kapitana liczą się potrójnie

Kandydatem numer jeden do opaski jest oczywiście Mohamed Salah

Bramkarze: Martin Dubravka, Hugo Lloris

Opcja tania kontra opcja droga – która przemawia do nas bardziej? Zdecydowana większość sięgnie po bramkarza, który kosztuje mniej, natomiast wielbiciele solidnych inwestycji w tę pozycję raczej pozostają w mniejszości. Nic dziwnego – golkiper to gracz, który najłatwiej “traci” punkty i najtrudniej je zdobywa. Dlatego Martin Dubravka pozostaje idealnym kandydatem na DGW29. Słowak został wyceniony na 4,4 miliona, a w swoich składach ma go obecnie 2,9% menedżerów Fantasy Premier League. W tej kolejce Newcastle mierzy się z Chelsea i Evertonem. Gdybyście jednak nie ufali budżetowym propozycjom, Hugo Lloris (5,4 mln – 7,9%) ma dla was mecze z United i Brightonem.

Obrońcy: Trent Alexander-Arnold, Dan Burn, Matt Doherty

Skoro już wspomnieliśmy Tottenham – w doskonałej dyspozycji jest Matt Doherty. Wahadłowy Spurs w dwóch ostatnich spotkaniach zgromadził łącznie aż 32 punkty i tym samym zebrał sporą rzeszę fanów swojego talentu. Irlandczyk kosztuje tylko 4,8 miliona, a posiada go zaledwie 5,6% graczy FPL, jednak jeżeli nie spuści z tonu, te liczby szybko urosną. Inną ciekawą opcją na DGW jest Dan Burn z St James’ Park. Rosły obrońca Srok w pięciu poprzednich pojedynkach wywalczył przyzwoite 19 oczek. 4,4 miliona i dołączamy do 0,8% właścicieli karty 29-latka. Za kwotę niemal równą dwóm Danom Burnom nasz skład wzmocni jeden z najlepiej punktujących piłkarzy tej edycji Fantasy Premier League. Trent Alexander-Arnold, ponieważ to o nim mowa, to wydatek 8,5 miliona i jednocześnie gwarancja jakości. Defensor Liverpoolu zdobył już 174 pkt, a w tej kolejce The Reds zagrają z Brightonem i Arsenalem. Ci bardziej odważni (i szukający różnic) zapewne wybiorą go swoim kapitanem.

Pomocnicy: Mohamed Salah, Ryan Fraser, Dejan Kulusevski

Znaczna część menedżerów Fantasy Premier League już od dawna ma nie ogląda się na innych piłkarzy, którym potencjalnie może powierzyć kapitańską opaskę. Niektórzy nawet potrafią cenić wyżej pojedynczą kolejkę w wykonaniu tego zawodnika niż DGW innego gracza. Tak, to on. Mohamed Salah (13,3 – 62,9%), Faraon Fantasy Premier League we własnej osobie. Jeżeli zastanawialiście się, czy mecze z Brightonem i Arsenalem to odpowiedni moment, by punkty Egipcjanina liczyć potrójnie, odpowiadam – tak, do dobry moment. Być może do końca sezonu znajdzie się coś o podobnej atrakcyjności, jednak równanie znane jako dwa razy trzy razy Mohamed Salah zwykle ma stałą, wysoką wartość.

Oczywiście nie samym Salahem żyje menedżer FPL. Linię pomocy możemy uzupełnić Ryanem Fraserem (5,3 – 2%) z Newcastle i Dejanem Kulusevskim (6,2 – 8,9%) ze Spurs. Trzy ostatnie mecze Szkota to 23 punkty, natomiast Szwed w tym samym czasie zapisał na swoim koncie 20 oczek.

Napastnicy: Harry Kane, Chris Wood

Weź Harry’ego Kane’a, mówili. Nie przejmuj się, znowu zacznie strzelać. Mieli rację. Harry Kane znowu zaczął strzelać i regularnie punktować w Fantasy Premier League. Czy Anglik jest wart tego, by wyłożyć na niego 12,4 miliona? Bez wątpienia. Zwłaszcza że o skutecznych napastników w tej edycji niezwykle trudno. Linię ataku możemy uzupełnić zdecydowanie tańszym Chrisem Woodem (6,7 – 2,9%), który zdobył bramkę w meczu z Southampton.