Fantasy Premier League: Leicester dziękuje Legii

Mecz z Legią jest dobry na wszystko. No, może nie zawsze i nie dla każdego, o czym wczoraj przekonała się Jagiellonia, ale przynajmniej niektórym pomaga. Z warszawskiego błogosławieństwa w minionej serii gier skorzystali piłkarze Leicester. Lisy wygrały z Watfordem, a dwaj członkowie zwycięskiej ekipy w znaczący sposób poprawili swój dorobek w Fantasy Premier League.

Wygraj z Legią, to pomoże

Podopieczni Brendana Rodgersa w czwartek pokonali Legię i objęli prowadzenie w grupie C Ligi Europy. Triumf nad polską drużyną można uznać za swoiste przełamanie – w żadnym z czterech poprzednich spotkań Lisy nie zdołały odnieść zwycięstwa. W potyczce z mistrzem Polski błysnął James Maddison, który strzelił gola i zaliczył asystę. 25-letni pomocnik dobrą dyspozycję w pucharach przeniósł na zmagania w Premier League. W rywalizacji z Watfordem jednokrotny reprezentant Anglii trafił do siatki, a także dwukrotnie obsłużył Jamiego Vardy’ego. Ten wyczyn wprawdzie nie przyniósł mu tytułu “King of the Match”, jednak został doceniony w FPL, gdzie Maddison zdobył aż 16 punktów. Z kolei Vardy, do którego powędrowała oficjalna nagroda PL, zakończył mecz z Szerszeniami z 12 oczkami na koncie. Jak sami Państwo widzicie, Legia skutecznie odblokowała Maddisona, na czym skorzystał także Vardy.

Wzrosty i spadki cen w Fantasy Premier League

Członkowie fantastycznej defensywnej trójki notują kolejny wzrost – Reece James kosztuje już 6.3 miliona, natomiast cena Joao Cancelo osiągnęła poziom 6.7 mln. Coraz więcej zwolenników zyskują także Emile Smith Rowe i Bernardo Silva. Wartość pomocnika Arsenalu dobiła do sześciu milionów, z kolei za Portugalczyka z Etihad zapłacimy 7.3 mln.

Poważna kontuzja obniżyła notowania Bena Chilwella, przez co rozumiemy spadek posiadania i ceny obrońcy Chelsea, który obecnie wyceniany jest na 5.8 miliona. Natomiast ten, kto gra, ale nie potrafi zakończyć meczy bez czystego konta, również musi liczyć się z obniżką wartości. Ani Kasper Schmeichel, ani Matty Cash nie mogli pochwalić się występem bez straty gola, więc obaj kończą tę kolejkę z minus 0.1 miliona ze swojej wyceny. Duńczyk spadł na poziom 4.9 miliona, a reprezentant Polski wrócił na pułap pięciu milionów.

Drużyna tygodnia Fantasy Premier League

Najlepszym piłkarzem 13 kolejki Fantasy Premier League bezapelacyjnie był James Maddison, który zdobył 16 punktów. Za jego plecami plasuje się Virgil van Dijk – obrońca Liverpoolu zgarnął 15 oczek i o jedno wyprzedził kolegę z drużyny, Diogo Jotę. The Reds mają aż trzech przedstawicieli w drużynie tygodnia. Do wspomnianej dwójki dołączył Andy Robertson, który ustrzelił dwunastkę. Solidną reprezentacją może pochwalić się także Arsenal. Barwy Kanonierów z dumą noszą Takehiro Tomiyasu i Nuno Tavares. Japończyk w meczu z Newcastle uzyskał 12 punktów, a Portugalczyk o jeden mniej.

Menedżer tygodnia i lider klasyfikacji generalnej

By pewnego dnia otrzymać nominację do tytułu Manager of the Week, nie wystarczy mieć umiejętności trenerskie i dobrać mocny skład. Czasami także potrzebne jest szczęście, co doskonale widać na przykładzie Martina Fuchsa. Opiekun ekipy Gunners AFC powierzył kapitańską opaskę Virgilowi van Dijkowi, a ten odwdzięczył mu się aż 30 oczkami. Niespodziewany wynik Holendra pozwolił jego menedżerowi osiągnąć wynik114 punktów i sięgnąć po wspomnianą nagrodę. Na czele klasyfikacji generalnej nadal plasuje się Daniel Masson-Abraham, który w GW13 zdobył 65 oczek.