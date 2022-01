Fantasy Premier League: Bruno i cała reszta

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Bruno Fernandes (Manchester United)

Za nami kolejka podwójna kolejka Fantasy Premier League. Tym razem po dwa mecze rozegrały cztery zespoły: Brentford, Brighton, Chelsea i Manchester United. W takim razie liczymy: 4 x 11= 44. Wirtualni menedżerowie mieli do wyboru przynajmniej 44 zawodników z Double Gameweek. Tymczasem z całej tej grupy przyzwoity wynik wykręciła zaledwie trójka. Natomiast tylko jeden piłkarz zapisał na swoim koncie więcej niż 20 punktów.

Kto nie posiadał Bruno, ten nie pił szampana

Skoro nie ma Salaha i Mane, a Son jest kontuzjowany, liczba pomocników premium ograniczyła się do właściwie dwóch nazwisk: Kevin De Bruyne i Bruno Fernandes. Jednak z racji tego, że tylko Portugalczyk miał przed sobą dwa spotkania, wyżej stały jego akcje. Oczywiście ten, kto miał w kadrze Ronaldo i Kane’a, lub samego CR7 i nie korzystał z Free Hita, raczej nie traktował Bruno jako poważną opcję. Owszem, 27-latek pojawiał się w różnego rodzaju propozycjach składów na GW22. Ale jeżeli już, to raczej nie był najbardziej oczywistym kandydatem do roli kapitana.

Rate your #FPL Double Gameweek 22 from 1️⃣ to 🔟 pic.twitter.com/sKjWehAJdi — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 19, 2022

Posiadacze Ronaldo, Dennisa, Mounta i wielu innych zawodników, którzy w tej serii gier mieli błyszczeć, mocno się rozczarowali. Niektórzy nie wybiegli na boisko w obu starciach, inni pojawili się tylko raz, ponieważ już po zakończeniu deadline’u okazało się, że nie wszystkie potyczki dojdą do skutku. W tej sytuacji za prawdziwych zwycięzców tak zwanej “podwójnej kolejki” należy uznać menedżerów, którzy postanowili zaufać Bruno. Dokładne analizy, nadzieja na przełamanie i ogromne szczęście – decyzja o powierzeniu opaski BF18 zaowocowała aż 46 punktami.

There were plenty of correct predictions for Cristiano Ronaldo's #BREMUN performance…



He finishes Double Gameweek 22 with 2️⃣ points 😬#FPL https://t.co/qojSBYrZl5 pic.twitter.com/NecyiFPQeu — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 19, 2022

Ogromny procent posiadaczy Bruno Fernandesa przy pierwszej możliwej okazji wymieni go na Salaha. Jednak właśnie na tym polegał pakt z Czerwonym Diabłem – pomocnik United pojawia się w naszej kadrze na chwilę, w cudowny sposób wykręca dwucyfrówkę, a gdy Egipcjanin wraca z PNA, ten ustępuje mu miejsca. Środki finansowe lepiej trzymać na boisku niż na ławce, dlatego ta zmiana była i jest jak najbardziej uzasadniona.

Drużyna kolejki Fantasy Premier League

To, co Bruno zrobił na przestrzeni dwóch meczów, Jackowi Harrisonowi prawie udało się w zaledwie jednym spotkaniu. Ofensywnie usposobiony piłkarz Leeds zdobył trzy bramki w potyczce z West Hamem i zakończył GW22 z dorobkiem 20 oczek, czyli o trzy gorszym niż Portugalczyk. Podwójną kolejkę trudno uznać za udaną, jeżeli w Team of the Gameweek znajdziemy tylko trzech zawodników, którzy mają za sobą po dwa starcia. Oprócz Bruno Fernandesa wśród najlepszych pojawili się Mason Greenwood (13 pkt) i Adam Webster (13 pkt). Reszta to jednostrzałowcy. Co wcale nie oznacza, że te strzały były słabe, ponieważ każdy z obecnych w TOTG zanotował występ oceniony na przynajmniej 11 punktów. Jedenastkę stworzyły duety z United (Bruno, Greenwood) i Spurs (Bergwijn, Kane), a także pojedynczy przedstawiciele z Aston Villi (Ramsey), Brightonu (Webster), Crystal Palace (Butland), Leeds (Harrison), Liverpoolu (Robertson), City (Joao Cancelo) i Wolves (Ait Nouri).

How many of the @budfootball Kings of the Gameweek were in your team? 🤔#FPL pic.twitter.com/S4oUP47JAM — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 20, 2022

Menedżer Kolejki i lider klasyfikacji generalnej Fantasy Premier League

Jeżeli chciałeś/chciałaś liczyć się w walce o tytuł Menedżera Kolejki, musiałeś/musiałaś mieć w swoim składzie Bruno i mianować go kapitanem. Ponadto wypadało posiadać Robertsona, Harrisona, Kane’a, Toneya, a także Pablo Fornalsa, Stonesa, Maupaya, Grealisha i Emiliano Martineza. T zostawienie gwarantowało łącznie 136 punktów. Natomiast co słychać na szczycie stawki? Pozycję lidera utrzymał Daniel Masson-Abraham. Jednak skromne 59 oczek nie pozwoliło na ucieczkę od grupy pościgowej, która aktualnie liczy już pięciu graczy. Cała pierwsza szóstka zamyka się w zaledwie dziewięciu punktach. Ekipa Gangster’s Allardyce zgromadziła ich 1580, natomiast drużyna Change Name prowadzona przez Jamesa Angelopoulosa ma ich w dorobku 1571.

Congratulations to the manager of Gameweek 22, Jack Bamforth! 👏#FPL pic.twitter.com/UQgtqIaee1 — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 20, 2022

Jaki wynik wykręciła moja drużyna? W GW22 zdobyłem 95 punktów, co pozwoliło mi na powrotny awans do grona 100000 najlepszych menedżerów. Jeżeli jesteście ciekawi, na kogo postawiłem, kadrę ekipy Widok 45 znajdziecie TUTAJ.