Fantasy Premier League: Brighton radością i rozczarowaniem

Graczem kolejki został Mohamed Salah, który uzyskał 18 punktów

Moja drużyna zamknęła zmagania w tej serii gier z dorobkiem 118, czyli 114 oczek

W Team of the Week znalazło się miejsce dla pięciu zawodników Brightonu, dwóch City i po jednym Arsenalu, Bournemouth, Liverpoolu, West Hamu

Fantasy Premier League. Solidna poprawa, jednak bez euforii

Również w tej odsłonie tradycyjnego podsumowania kolejki Fantasy Premier League analizuję GW liczbowy sposób, czyli porównuję wyniki proponowanej przeze mnie jedenastki i sprawdzam, ile “trafiłem”. Z racji DGW rezultat powinien być całkiem przyjemny, prawda? No to sprawdźmy:

Ederson – 1 pkt, nietrafiony

Trent Alexander-Arnold – 7 pkt, trafiony

Lewis Dunk – 11 pkt, trafiony

Luke Shaw – 8 pkt, trafiony

Kevin De Bruyne – 0 pkt, nietrafiony, jednak nie zagrał ani minuty, więc zastępuje go Cody Gakpo – 8 pkt, trafiony

Mohamed Salah – 11 pkt, trafiony

Marcus Rashford – 8 pkt, trafiony

Kaoru Mitoma – 4 pkt, nietrafiony

Solly March – 2 pkt, nietrafiony

Erling Haaland – 16 pkt, trafiony – jako kapitan – 32 pkt

Diogo Jota – 5 pkt, nietrafiony

Łącznie: 81 punktów, z kapitanem 97. De Bruyne musiałem wymienić na Gakpo, który w był następny w kolejce w linii pomocy. Team of moja propozycja uzyskał o 30 oczek więcej niż drużyna na GW32, ale DGW to inna bajka, dlatego nawet nie ma co porównywać. W grze trafiony-nietrafiony, w której przyjąłem za pozytywne rozstrzygnięcie takie, które wynosiło przynajmniej sześć pkt, udało mi się poprawnie wytypować aż 7/11. A więc mogę odtrąbić sukces.

Tak prezentuje się skład drużyny tej serii gier Fantasy Premier League:

Bramkarz: Steele (15pkt)

Obrońcy: Estupinan (16 pkt), Ake (15 pkt), Webster (11pkt)

Pomocnicy: Salah (18 pkt), Lerma (15 pkt), Soucek (15 pkt), Odegaard (15 pkt), Gross (14 pkt)

Napastnicy: Welbeck (17 pkt), Haaland (16 pkt)

Lider klasyfikacji generalnej Fantasy Premier League

Ali Jahangirov utrzymał się na szczycie. Drużyna FPL Gunz sięgnęła po 108 oczek. Wynik poniekąd przyzwoity, ale jednak jestem przekonany, że menedżer z Azerbejdżanu nie do końca jest zadowolony z tego, jak punktował jego skład ułożony dzięki dzikiej karcie. Rozczarowali Akanji, Trippier, Mitoma, March i Jota. I De Bruyne, chociaż on po prostu nawet nie zagrał. Ale lider to lider i z tego faktu wypada się cieszyć. Mniej lub bardziej. Przewaga nad Ivanem Capko, który plasuje się na 2. lokacie, wynosi 15 pkt.

Mój wynik

118 punktów, czyli 114 punktów (nadmiarowy transfer), czyli GW Rank 542 995 i kolejny awans w OR – tym razem z 199 485 na 175 432, a więc o dokładnie 24 053. Dla mnie, czyli ekipy Widok 45, każda zielona strzałka, nawet ta najmniejsza, to sukces. A tym większy, jeżeli to już czwarta kolejka z rzędu, w której ruszam do góry. Do 100k brakuje mi 26 punktów. Do odrobienia.

Kto zawiódł? Raya (liczyłem na czyste konto w starciu z Forest), Mitoma i March (łącznie sześć oczek). Kto mógł zaprezentować się lepiej? Isak (przegrał rywalizację z Wilsonem), Stones, Rasford i Shaw (tylko 8 pkt na dwa mecze). A o kim nie mogę powiedzieć słowa? O Salahu, Haalandzie, Estupiñánie i Bruno – ten tercet dał mi aż 79 oczek, czyli 67% całego dorobku.

Na GW35 transferów nie robię. Oszczędzam 2FT na DGW36.