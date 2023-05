Fantasy Premier League: 21 minut od zwycięstwa

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Ethan Pinnock

Sezon 2022/23 w Fantasy Premier League dobiegł końca

Poznaliśmy zwycięzcę klasyfikacji generalnej – “zadecydowało” 21 minut Calluma Wilsona

Najlepszym zawodnikiem FPL okazał się Erling Haaland, który wyprzedził Harry’ego Kane’a o zaledwie dziewięć punktów

Fantasy Premier League: “Przewidywalny” scenariusz ostatniej kolejki

Tak jak wspomniałem w artykule zapowiadającym ostatnią kolejkę sezonu w Fantasy Premier League – miało być dużo goli i mało czystych kont. I było. Jak spisało się Siedmiu oczywisto-nieoczywistych? Raczej lepiej niż gorzej, ponieważ większość mogę oznaczyć przypisem “trafiony”. A najbardziej trafiony został Harry Kane, który zdobył aż 16 punktów i tym samym sięgnął po tytuł Player of the Week.

Eberechi Eze – 2 punkty, nietrafiony

Bryan Mbeumo – 5 punktów, trafiony

Rodrigo – 2 punkty, nietrafiony

Heung-min Son – 5 punktów, trafiony

Harry Kane – 16 punktów, trafiony

Jamie Vardy – 1 punkt, nietrafiony

Taiwo Awoniyi – 8 punktów, trafiony

Tak prezentuje się skład drużyny GW38 Fantasy Premier League:

Bramkarz: De Gea (7 pkt)

Obrońcy: Pinnock (15 pkt), Kiwior (13 pkt), Pedro Porro (13 pkt), Faes (10 pkt

Pomocnicy: Xhaka (15 pkt), Sulemana (14 pkt), Doucoure (11 pkt)

Napastnicy: Kane (16 pkt), Diogo Jota (13 pkt), Gabriel Jesus (12 pkt)

Źródło: Fantasy Premier League

Jedenastka najlepszych zawodników sezonu:

Źródło: Fantasy Premier League

Zwycięzca klasyfikacji generalnej Fantasy Premier League

Ali Jahangirov obronił prowadzenie i triumfuje w klasyfikacji generalnej Fantasy Premier League w sezonie 2022/23. Co czeka na zwycięzcę? Trzeba przyznać, że nagrody robią wrażenie:

7-dniowy pobyt w Wielkiej Brytanii, w tym bilety VIP na dwa mecze Premier League w sezonie 2023/24

Tydzień wrażeń w popularnych atrakcjach turystycznych dzięki uprzejmości Visit Britain (obejmuje podróż i zakwaterowanie na 7 nocy)

Smartwatch Hublot

Kopia gry FIFA 23

Laptop lub smartfon

Słuchawki Bluetooth (douszne lub nauszne)

Kurtka Nike (w wersji Manager)

Torba z gadżetami FPL składająca się z plecaka, koszulki, kubka, butelki na wodę, piłeczki antystresowej, długopisu, podkładki i breloczka do kluczy

Pełną listę nagród, także dla kolejnych menedżerów i zwycięzcy pucharu, znajdziecie tutaj.

What millions of people around the would dream of… becoming #FPL champion! 🏆



Congratulations, @FplGunz 👏 pic.twitter.com/h9bsoPTaRD — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) May 29, 2023

W kontekście zwycięzcy warto przedstawić historię ostatniej kolejki zmagań. Ekipa FPL Gunz w GW38 zgromadziła 52 punkty, o 15 mniej niż drużyna srebrnego medalisty, AZZURRI. W rezultacie na mecie obu menedżerów dzieli tylko pięć oczek. Co ciekawe, wicelidera od zwycięstwa w całym cyklu dzieliło… 21 minut. To właśnie tyle w starciu Chelsea – Newcastle rozegrał Callum Wilson, który zameldował się na boisku z ławki reperowych i tym samym zablokował pierwszemu rezerwowemu możliwość “wejścia do składu” drużyny Abdullah Amr. Kto zajmował ten slot? Ethan Pinnock. Ile punktów obrońca Brentfordu zdobył w starciu z City? Piętnaście. Gdyby napastnik Newcastle spędził całe spotkanie za linią boczną, w niedzielny wieczór szampana otwierałby Egipcjanin. Mimo wszystko zapewne i tak ten sezon uzna za niesamowicie udany.

Najlepsi z najlepszych w lidze redakcji Goal.pl

Szanowni Państwo, pragnę przedstawić trzy najlepsze drużyny ligi Fantasy Premier League redakcji Goal.pl:

Źródło: Fantasy Premier League

Trzech najlepszych wirtualnych trenerów prosimy o kontakt na adres mailowy [email protected]. Pełne wyniki znajdziecie tutaj, natomiast regulamin i nagrody są dostępne w tym miejscu.

Mój wynik

Gorszy niż w poprzednim sezonie. Rok temu cieszyłem się z historycznego rezultatu – uplasowałem się na pozycji numer 40074. Natomiast w tych rozgrywkach nie zdołałem wbić się do 100k i zakończyłem zmagania na 101 313. lokacie. Ponad 60 tysięcy miejsc w dół. Jednak jeżeli zestawię ten rezultat z liczbą wszystkich menedżerów, wygląda to znośnie. Prawie 11,5 miliona graczy (dokładnie 11 447 257) , co oznacza, że znalazłem się w gronie 0,89% najlepszych wirtualnych trenerów. A to już coś.

Źródło: Fantasy Premier League

Jak poradziłem sobie w ostatniej kolejce? O 22 punkty lepiej niż średnia, ale GW Rank raczej nie wzbudza większych emocji – 898 649. Mimo wszystko GW38 była dla mnie względnie udana, ponieważ dzięki spektakularnemu występowi Harry’ego Kane’a (na którego wymieniłem Erlinga Haalanda) i opaski kapitańskiej powierzonej Anglikowi wygrałem dwie miniligi. Harry, dziękuję. Wyrazy uznania za tę serię zmagań należą się także Bruno Fernandesowi (10 pkt), Davidowi Rayi (6 pkt) i Mohamedowi Salahowi (5 pkt), Pozostali nie przebili bariery dwóch oczek.