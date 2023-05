Fantasy Premier League: Siedmiu oczywisto-nieoczywistych

Czego powinniśmy spodziewać się w ostatniej kolejce Fantasy Premier League? Niespodziewanego. A skoro już jesteśmy na to przygotowani, to powiedzmy sobie szczerze - wiemy, że będzie dużo goli i mało czystych kont. Konkretnych wyników nie podam. Na GW38 przychodzę z propozycją siedmiu oczywisto-nieoczywistych zawodników. Oni mogą zostać bohaterami finałowej prostej. Oczywiście jeżeli zagrają.

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Eberechi Eze

Czas na ostatnią kolejkę sezonu 22/23 w Fantasy Premier League – deadline przewidziano na 16:00

Nie spodziewajmy się, że w GW38 nasi obrońcy będą mogli pochwalić się zachowaniem czystego konta

Kane zamiast Haalanda? To wcale nie wydaje się ani głupie, ani ryzykowne

Eberechi Eze

Prawdopodobniej najpopularniejszy transfer na GW38. Jednak Eberechi Eze (5.7 – 11.4) w pełni zasłużył na ten status. Od GW29 pomocnik Crystal Palace zdobył aż 65 oczek, w tym dwukrotnie popisał się 16-punktowym występem. Orły podejmują Nottingham Forest w pojedynku, w którym brakuje większego ładunku emocjonalnego, dlatego liczymy na otwarte spotkanie i dobrą zabawę ze strony obu ekip. I gole zawodnika, który właśnie otrzymał powołanie do reprezentacji Anglii.

Bryan Mbeumo

Nie takie City straszne jak je malują, prawda? Brentford ma patent na czołówkę – ponadto Pszczoły ciągle liczą się w walce o Europę. Skoro Ivana Toneya nie ma, za ofensywę ekipy Thomasa Franka odpowiada Bryan Mbeumo (5.7 – 4%). I trzeba przyznać, że wychodzi mu to całkiem nieźle. W GW36 i 37 Francuz strzelił trzy gole i zapisał na swoim koncie aż 25 punktów. W dwóch meczach. 25 punktów. Czy na Brentford Community Stadium gwiazda 23-latka znowu rozbłyśnie w tak efektowny sposób?

Rodrigo

Zagra czy nie zagra? Raczej zagra, chociaż nadal świeci się na żółto. Ale skoro jest ryzyko, to i jest zabawa. Rodrigo (6.3 – 3,9%) to najjaśniejsza postać walczącego o pozostanie w elicie Leeds. Hiszpan w trzech ostatnich meczach zgromadził łącznie 16 punktów i w żadnym nich nie zszedł poniżej pięciu oczek. Na Elland Road nie zabraknie goli, to pewne. Były zawodnik Valencii, chociaż w Fantasy Premier League jest pomocnikiem, gra w ataku i najprawdopodobniej będzie wykonawcą rzutów karnych. Skusicie się?

A final Scout Selection of the season 🕵️‍♂️



How many of these assets feature in your #FPL Gameweek 38 line-up? 👀 pic.twitter.com/dSRpCtWYC7 — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) May 26, 2023

Heung-min Son

Starcie Leeds – Tottenham zapowiada się arcyciekawie. Obie ekipy ciągle o coś walczą – gospodarze marzą o utrzymaniu się w Premier League, natomiast przyjezdni chcą zapewnić sobie miejsce w europejskich pucharach. Dlatego spodziewamy się niesamowitych emocji od pierwszej do ostatniej minuty, a co za tym idzie – kilku goli. Heung-min Son to niejako alternatywa dla Mohameda Salaha. Koreańczyk swoje kosztuje (11.5), ale w swoich składach ma go zaledwie 6,3% menedżerów. W poprzednim starciu z Pawiami 30-latek nie zagrał. Natomiast warto zwrócić uwagę na wynik tamtego pojedynku – 4:3 dla londyńczyków. Siedem bramek! Dzisiaj możemy spodziewać się podobnych przeżyć.

Harry Kane

Jeżeli nie Erling Haaland, to Harry Kane (11.5 – 30,5%). Napastnik Tottenhamu wydaje się naturalnym zastępcą Norwega, który może rozpocząć starcie z Brentfordem na ławce lub po prostu – uwaga, to nie żart – mieć problemy z przebiciem się przez defensywę walczących o Europe Pszczół. Natomiast Anglik na pewno pojawi się w podstawowym składzie i na pewno trafi do siatki, co robił w czterech meczach z rzędu.

Jamie Vardy

Kto jak nie Jamie Vardy (9.1 – 2,2%)? Dla szukających różnic i wierzących w utrzymanie Leicester doświadczony snajper wydaje się idealną propozycją. Lisy muszą rzucić się do ataku, jeżeli planują pozostać w Premier League. Może Anglik nie imponuje dyspozycją strzelecką, może w ostatnich sześciu kolejkach tylko dwukrotnie umieścił piłkę w siatce, ale na domowy mecz z West Hamem to powinno wystarczyć. Ta opcja wymaga stosunkowo dużo odwagi lub nawet brawury.

Taiwo Awoniyi

Tak, Nottingham Forest jest już pewne gry na najwyższym szczeblu w kolejnym sezonie. Tak, pojedynek z Crystal Palace to mecz “o nic”. Ale coś nam mówi, że rywalizacja na Selhurst Park będzie obfitowała w gole. Taiwo Awoniyi może pochwalić się pięcioma trafieniami w trzech poprzednich pojedynkach w Premier League. Trzy kolejki i 30 punktów – to dorobek snajpera Forest. Obok takich wyczynów nie możemy przejść obojętnie. Cena i posiadanie także robią swoje – to zaledwie 5.6 mln i 1,2%.