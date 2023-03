Everton został oskarżony o naruszenie zasad finansowego fair-play. Sternicy The Toffees przekroczyli podobno limity wydatków w zeszłym sezonie. Oficjalna strona Premier League opublikowała oświadczenie w tej sprawie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Evertonu

Everton może mieć nie mniejsze problemy niż Manchester City

Klub z Goodison Park został oskarżony o naruszenie zasad finansowego fair-play

Oświadczenie w sprawie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Premier League

Everton mógł zdecydowanie przekroczyć limit wydatków

Everton został oskarżony po trwającym 10 miesięcy dochodzeniu przeprowadzonym przez Burnley i Leeds United. Oba kluby zwróciły się do Premier League w maju ubiegłego roku. Everton odnotował stratę w wysokości 422 milionów euro w ciągu ostatnich trzech lat. Zgodnie z regulaminem Premier League limit deficytu nie może przekroczyć 120 milionów euro, a kluby naruszające zasady fair-play mogą zostać ukarane karą, m.in. poprzez odjęcie punktów turniejowych.

Opierając się na oświadczeniu Premier League, Everton jest obciążony tą samą kwotą, co Manchester City. Materiały zostały przekazane do rozpatrzenia przez niezależną komisję. Postępowanie odbędzie się przy drzwiach zamkniętych, a ostateczna decyzja zostanie opublikowana na stronie internetowej Premier League. Do tego czasu uczestnicy procesu nie mają prawa zabierania głosu w sprawie. Everton też jeszcze nie skomentował sytuacji, ale w zeszłym roku wszystkie oskarżenia zostały zdementowane przez klub z Goodison Park.

Na koniec sezonu 2021/2022 Everton zajął 16. miejsce w tabeli Premier League, wyprzedzając Leeds United o jeden punkt i o cztery oczka Burnley, które ostatecznie spadły do Championship.

Czytaj więcej: Późny gol Evertonu zabrał komplet punktów Chelsea