fot. PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen wziął udział w meczu towarzyskim, którym Brentford mierzyło się z Rangersami. Reprezentant Danii zaliczył udaną partię, notując dwie asysty w zremisowanym boju (2:2).

Christian Eriksen jest coraz bliżej powrotu na boisko w ligowym spotkaniu

Reprezentant Danii ma za sobą udany mecz kontrolny z Rangers FC

30-latek przeciwko ekipie ze Szkocji zanotował dwa kluczowe podania

Eriksen może zagrać już z Newcastle

Christian Eriksen cały czas dochodzi do pełni zdrowia po ataku serca, który zawodnik przeżył w trakcie Euro 2020. Jeszcze kilka miesięcy teamu wszystko wskazywała na to, że 30-latek zakończy piłkarską karierę. Tymczasem dzisiaj kwestią czasu wydaje się, kiedy zawodnik zagra w meczu Premier League.

W trakcie ostatniego okienka transferowego Eriksen zdecydował się na kontynuowanie kariery w Brentford. Zawodnik podpisał z klubem z Premier League kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Zanim Eriksen wrócił do Anglii, to występował w Interze Mediolan. Klub z Serie A chciał zatrzymać piłkarza, ale na przeszkodzie stanęło to, że Eriksen ma wszczepiony kardiowerter-defibrylator. Gra z takim urządzeniem w lidze włoskiej jest zabroniona. Zatem zawodnik musiał szukać innego pracodawcy. Stąd transfer do Brentford.

Wierząc medialnym spekulacjom, to już 26 lutego Duńczyk może zagrać w oficjalnym spotkaniu. Wówczas ekipa z Londynu zmierzy się z Newcastle United na swoim obiekcie. Oficjalny profil Brentford na Twitterze przekazał natomiast dobre wieści dotyczące Eriksena, bo ten zaliczył dwa kluczowe podania w spotkaniu kontrolnym przeciwko Rangersom.

