Erik ten Hag nie ma zamiaru przywracać do składu Jadona Sancho

Anglik ostatni mecz zagrał w sierpniu przeciwko Nottingham

Wszystko wskazuję na to, że Sancho zimą opuści klub. Zainteresowany transferem skrzydłowego jest Juventus

Erik ten Hag nie żałuje swojej decyzji

Jadon Sancho w zasadzie może już spakować walizki i szukać nowego klubu. Wszystko wskazuje na to, że jego pobyt w Manchesterze można uznać za zakończony. Erik ten Hag nie ma zamiaru przywrócić go do treningów i gry w zespole. Zawieszenie Anglika trwa już prawie 4 miesiące, a żadna ze stron nie jest zainteresowana złagodzeniem konfliktu i naprawą relacji. Ostatnio holenderski szkoleniowiec został zapytany o swoją decyzję, lecz stanowczo odpowiedział w tej sprawie.

– Nie żałuję. Gdybym musiał podjąć decyzję raz jeszcze, to postąpiłbym tak samo – powiedział Erik ten Hag.

Manchester United od początku sezonu zmaga się z wieloma kontuzjami, ale nawet ten fakt nie skłonił opiekuna “Czerwonych Diabłów” do zmiany decyzji i przywrócenia 23-latka do składu. Jadon Sancho w tym sezonie wystąpił tylko w 3 meczach, a na boisku łącznie przebywał przez 76 minut. Angielskie media sugerują, że w styczniu skrzydłowy opuści Manchester. Sprowadzeniem zawodnika zainteresowany jest między innymi Juventus oraz Borussia Dortmund.

