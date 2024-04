Mason Mount po transferze do Manchesteru United nie przypomina piłkarza, którym był za czasów gry w Chelsea. Anglikowi w nowym klubie przeszkodziły kontuzje. Mimo to Erik ten Hag nie traci wiary i uważa, że pomocnik stanie się ważnym ogniwem Czerwonych Diabłów.

Mason Mount nie może zaliczyć początku kariery na Old Trafford do udanych

Anglik ma problemy z licznymi urazami

Trener Manchesteru United nie traci wiary w piłkarza

Mount ma wielką przyszłość w Man United

Manchester United latem dokonał zaskakującego transferu. Czerwone Diabły za kwotę 64 milionów euro wykupiły z Chelsea podstawowego zawodnika – Masona Mounta. Choć początek kariery 25-latka na Old Trafford nie napawa optymizmem, to Erik ten Hag wierzy, że wszystko, co najlepsze dopiero przed pomocnikiem.

– Mason chciał zrobić krok do przodu. Jestem pewien, że stanie się ważnym zawodnikiem Manchesteru United. Chelsea próbowała go zatrzymać, wiele razy oferowała mu nowy kontrakt. Ale on chciał tu przyjść i dołączyć do United – powiedział Erik ten Hag cytowany przez Fabrizio Romano.

Mount, póki co rozegrał w barwach Czerwonych Diabłów zaledwie 14 spotkań. Anglik zdobył jak dotąd tylko jedną bramkę w Premier League. W połowie marca wrócił do gry i wystąpił w pierwszym od listopada oficjalnym meczu, gdzie przeciwnikiem Man United był Liverpool. Łącznie w tym sezonie spędził na boisku 651 minut.