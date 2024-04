Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag zadowolony z postępów Amada Diallo

Manchester United już dziś o godzinie 21:00 zmierzy się z Sheffield United. „Czerwone Diabły” przystąpią do tej rywalizacji po tragicznym w ich wykonaniu meczu z Coventry City w FA Cup. Drużynie Erika ten Haga udało się awansować do finału rozgrywek, ale dopięli to dopiero po rzutach karnych. Wcześniej w regulaminowym czasie gry tracąc aż trzybramkową przewagę.

Na dzisiejszej przedmeczowej konferencji prasowej Erik ten Hag poruszył temat Amada Diallo. Opiekun Manchesteru United pochwalił iworyjskiego skrzydłowego, twierdząc, że zasługuje na więcej czasu spędzonego na boisku. Bardzo możliwe, że 21-letni zawodnik wybiegnie od pierwszych minut w spotkaniu przeciwko Sheffield United.

– Amad zasługuje na to, aby zaczynać mecze, ale nie zapominajmy, że przez długi czas w tym sezonie był kontuzjowany. Odbudowaliśmy go, miał swoje szanse i wkład w naszą grę. Grał na pozycji, która nie jest jego najlepszą. Zaczął jako napastnik, a później wystąpił w linii pomocy. Spisał się dobrze. Mamy wielu zawodników na skrzydle, jest tam duża rywalizacja – przyznał Holender cytowany przez serwis „Manchester Evening News”.

– Zasłużył na większą liczbę minut na boisku, ale muszę dokonywać wyborów. Mamy Alejandro Garnacho, Antony’ego i jest też Omari Forson. Jest wielu zawodników na tę pozycję, więc trzeba dokonywać wyborów. Jestem bardzo zadowolony z jego występów i postępów. Widzę jego jakość i to, że może mieć wkład w naszą grę – dodał szkoleniowiec Manchesteru United.

Sprawdź także: Erik Ten Hag musi spełnić ważny warunek. Inaczej może stracić miliony