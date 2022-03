Pressfocus Na zdjęciu: Anthony Elanga i Cristiano Ronaldo

19-letni Anthony Elanga przebojem wdarł się do drużyny Manchester United w sezonie 2021/2022. Szwed podkreśla, jak wiele dają mu treningi z Cristiano Ronaldo.

Anthony Elanga zadebiutował w tym sezonie w pierwszym zespole Manchester United

W 17 grach zdążył już trzy razy trafić do siatki, w tym raz w Lidze Mistrzów

Szwedowi dużo dają wspólne treningi z Cristiano Ronaldo

Blaski i cienie pierwszych meczów Elangi

Urodzony w Hyllie napastnik zadebiutował w bieżącej kampanii w pierwszym zespole Manchester United. Do końca marca zdążył już we wszystkich rozgrywkach rozegrać 17 meczów (12 w Premier League, 3 w Lidze Mistrzów i 2 w Pucharze Anglii). Co prawda w tym czasie nie brakowało gorzkich momentów (jego pudło w serii rzutów karnych z Middlesbrough FC zadecydowało o odpadnięciu Czerwonych Diabłów z FA Cup), ale też Elanga z dobrej strony zdążył się już pokazać w Champions League (gol z Atletico Madryt w pierwszym meczu 1/8 finału).

Jego dobra forma została doceniona przez sztab szkoleniowy reprezentacji Szwecji. Janne Andersson powołał go na barażowe mecze do MŚ żółto-niebieskich i pozwolił zadebiutować w spotkaniu 1/2 finału z Czechami (1:0). Możliwe także, że polscy kibice zobaczą w akcji Elangę we wtorkowym finale w Chorzowie. Sam zawodnik w rozmowie z oficjalną stroną internetową United podkreślił, jak ważną w jego piłkarskim życiu postacią jest Cristiano Ronaldo.

Ronaldo jest wzorem

– Naprawdę dobrze mieć go za mentora. Sam zwykle pojawiam się na treningu bardzo wcześnie, a Cristiano i tak już wtedy trenuje – powiedział Elanga.

– On jest naprawdę dobrym człowiekiem. Nie tylko na boisku, ale i poza nim. Jeśli my, młodzi zawodnicy potrzebujemy jakiejś rady albo wsparcia, zawsze możemy z nimi porozmawiać – dodał.

Elanga podkreśla również, jak ważne dla piłkarzy na dorobku jest, aby w czasie meczów i treningów uważnie obserwować to, co robią starsi i bardziej doświadczeni koledzy. – Wszystko zaczyna się na boisku treningowym. Patrzę na to co robią, sporządzam notatki. Trening z nimi każdego dnia jest bardzo pomocny. Nie chodzi tylko o taktykę, ale również i technikę. Kiedy jestem w grze, lubię z nimi porozmawiać, aby uzyskać jakąś poradę – zakończył.

