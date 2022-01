Pressfocus Na zdjęciu: Anthony Elanga i Mark Noble

Ralf Rangnick ma już swojego ulubieńca na Old Trafford. Jest nim Anthony Elanga, który właśnie zdobył debiutanckiego gola w pierwszym zespole Man Utd. Niemiecki szkoleniowiec w rozmowie z Sky Sports ujawnił interesujące szczegóły związane z 19-latkiem. Okazało się, że piłkarz był już gotowy do zmiany klubu, ale filmiki z You Tube przekonały trenera do dania Szwedowi szansy.

Anthony Elanga pod wodzą Rangnicka może liczyć na występy w pierwszym zespole Man Utd

Utalentowany 19-latek zdobył premierową bramkę dla Czerwonych Diabłów przeciwko Brentford

Trener wyjawił, że Szwed planował odejść, ale 63-latek wybił mu ten pomysł z głowy

Elanga podbija Premier League

Anthony Elanga przygodę z Man Utd rozpoczął od drużyn młodzieżowych. W 2018 r. zasilił akademię Czerwonych Diabłów, przechodząc wówczas ze szkółki Malmo FF.

Szwed najlepiej czuje się na lewym skrzydle lub na szpicy. Jednak nie miał okazji na występ w pierwszej drużynie pod dowództwem Solskjaera. Natomiast ddkąd na Old Trafford pracuje Ralf Rangnick, piłkarz trenuje z największymi gwiazdami zespołu. W dodatku zadebiutował w Premier League, wychodząc na ostatni kwadrans z Crystal Palace (1:0).

Pełne spotkanie rozegrał już w kilka dni później. Został umieszczony w pierwszym składzie na Young Boys (1:1) w Lidze Mistrzów. Kiedy w mediach zaczęło być głośno o kryzysie w szatni United, nastolatek na chwilę usunął się w cień. Dopiero po trzech meczach na ławce, znów zaczął łapać cenne minuty.

Elanga nieoczekiwanie od początku znalazł się na murawie w starciu z Brentford. Pierwsza połowa była rozczarowująca w wykonaniu Czerwonych Diabłów. Gdyby nie interwencje De Gea, rywalizacja mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Tymczasem po przerwie worek z bramkami rozwiązał Anthony Elanga, który przejął prostopadłe podanie od Freda, wypuścił piłkę do przodu i z bliska pokonał golkipera głową. Trzeba zaznaczyć, że było to premierowe trafienie atakującego w czerwonej koszulce i do tego bardzo ładnej urody.

Ralf Rangnick blocked Anthony Elanga from leaving Man United after he watched YOUTUBE videos of the starlet https://t.co/iPApq7kEvR — MailOnline Sport (@MailSport) January 20, 2022

Chwilę później Man Utd przejął pełną kontrolę i zgarnął komplet punktów (3:1). Po ostatnim gwizdku Ralf Rangnick zdradził ciekawą tajemnicę odnośnie młodego Szweda.

– Kiedy zjawiłem się w Manchesterze, najpierw czekałem w pokoju hotelowym. Zacząłem oglądać filmiki na You Tube z młodymi graczami United. Elanga wpadł mi w oko i już wtedy wiedziałem, że ma zadatki na świetnego piłkarza – rozpoczął szkoleniowiec.

– On w grudniu był już spakowany. Miał dogadane wypożyczenie, ale zabroniłem mu wyjeżdżać – zaznaczył Rangnick.

– Chciałem go w zespole. Dobrze pracował na treningach, co też wam właśnie udowodnił – zakończył.

Każdy kryzys można zażegnać

Od dawna Ralf Rangnick jest znany z kształtowania karier młodych talentów. Niemniej od początku przygody na Old Trafford zmaga się z poważnymi problemami. Anthony Martial już popadł z nim w konflikt, z kolei Cristiano Ronaldo w ostatnim meczu nie ukrywał żalu, kiedy został zmieniony w drugiej połowie.

Cristiano Ronaldo was absolute fuming when he was substituted by Ralf Rangnick at Brentford last night…😡 pic.twitter.com/6dzqgum1uR — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 20, 2022

Niemiec wydaje się być mało przejęty dąsami swoich podopiecznych. Wykonuje powierzone mu obowiązki, ale potrafi też przyznać się do błędu i wszystko wyjaśnić z w cztery oczy, tak jak zrobił to z Portugalczykiem w Londynie na oczach kibiców oraz kamer.

