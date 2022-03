Ibrahimović chwali debiutanta. “Będziecie mieli co oglądać przez 20 lat.

PressFocus Na zdjęciu: Anthony Elanga

Zlatan Ibrahimović nie szczędził słów pochwał w kierunku napastnika Manchesteru United Anthony’ego Elangi, który przygotowuje się do czwartkowego barażowego spotkania eliminacji mistrzostw świata ze Czechami. 19-latek stoi przed szansą debiutu w drużynie narodowej.

Anthony Elanga może zadebiutować w reprezentacji Szwecji

Piłkarz w trakcie swojej kariery miał możliwość spotkania się ze Zlatanem Ibrahimoviciem w Manchesterze United

40-latek w przeszłości występował z ojcem obecnego piłkarza Czerwonych Diabłów

Ibrahimović pod wrażeniem młodszego kolegi

Ibrahimović w przeszłości miał okazję występować z ojcem piłkarza United, Josephem, gdy obaj byli piłkarzami Malmo FF. Teraz 40-latek ma możliwość dzielenia szatni z jego synem.

– Kiedy spotkałem go po raz pierwszy, byliśmy w restauracji na terenie ośrodka treningowego United, podszedł do mnie i powiedział: “Znasz mojego ojca”, a ja na to: “Pomóż mi, bo nie wiem, z kim rozmawiam” – powiedział Ibrahimović. – Wtedy wszystko się wyjaśniło i powiedziałem “Ok”. Ucieszyło mnie to, bo nie byłem jedynym Szwedem w Manchesterze, mieliśmy jeszcze jednego szwedzkiego zawodnika.

Ibrahimović nie ukrywa zadowolenia z tego, jak rozwija się kariera Elangi. – Wszyscy jesteśmy szczęśliwi i cieszymy się z przygody, jaką przeżywa. Dla niego to dopiero początek i ciągle się rozwija, więc jest dobrze. Będziecie mieli co oglądać przez kolejne 20 lat – dodał.

Ibrahimović inspiracją dla Elangi

Z kolei 19-latek przyznaje, że jego starszy kolega jest dla niego inspiracją. – Można zobaczyć, co zrobił przez ostatnie 20 lat dla reprezentacji i oczywiście na poziomie piłki klubowe. Wystarczy zobaczyć w jaki sposób zdobywa bramki. Nawet kiedy byłem mały, podziwiałem go, ponieważ pochodzę ze Szwecji – powiedział Elanga.

– Kiedy dowiedziałem się, że podpisał kontrakt z United, nie mogłem się doczekać, aby z nim porozmawiać, zapytać o wspomnienia z moim tatą. To bardzo wiele dla mnie znaczy. Możliwość widywania się z nim dzień w dzień, trenowani z nim – to zaszczyt – dodał.

Reprezentacja Szwecji w czwartek zmierzy się z Czechami o awans do finału baraży eliminacji mistrzostw świata. W nim czeka już reprezentacja Polski.

