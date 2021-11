Pressfocus Na zdjęciu: Jorginho

Chelsea FC, mimo gigantycznej przewagi, tylko zremisowała z Manchester United. Fatalny błąd przy bramce dla Czerwonych Diabłów popełnił Jorginho. Thomas Tuchel znalazł jednak dla swojego podopiecznego wytłumaczenie.

Chelsea FC zremisowała z Manchester United w hicie 13. kolejki Premier League

Fatalny błąd w tym spotkaniu popełni Jorginho

Thomas Tuchel uważa, że Brazylijczyka…oślepił stadionowy jupiter

Fatalny błąd Jorginho

Chelsea FC tylko zremisowała z Manchester United na Stamford Brigde. The Blues mieli w tym spotkaniu gigantyczną przewagę, na bramkę Davida De Gei oddali bowiem łącznie 24 strzały. Czerwone Diabły, mimo fatalnej postawy, objęły prowadzenie w tym spotkaniu. Fatalny błąd w środku pola popełnił Jorginho, który atakowany przez Jadona Sancho stracił piłkę, co angielski skrzydłowy skrzętnie wykorzystał.

Thomas Tuchel po meczu nie ganił jednego podopiecznego za to tragiczną w skutkach stratę. Przyznał, że błąd Jorginho wynikał z tego, że brazylijski pomocnik został oślepiony przez stadionowy jupiter.

Odwaga Brazylijczyka

– Jorginho źle ocenił sytuację i myślę, że również był oślepiony stadionowym jupiterem. To się zdarza – przyznał niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Brazylijczyk jednak w pełni zrehabilitował się za ten błąd już kilka minut później, pewnie wykorzystując rzut karny. – Potrzeba dużo odwagi, aby po takim błędzie podejść do rzutu karnego i go wykorzystać. Jestem bardzo szczęśliwy, że to zrobił – dodał.

