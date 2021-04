Mający już na swoim debiut w reprezentacji Anglii Harvey Barnes z powodu problemów z kolanem nie pojawi się już w tym sezonie na boisku. Wykluczony jest również jego ewentualny występ na Euro 2020.

Koniec sezonu dla Barnesa

23-letni Barnes jest wyłączony z gry od lutego, kiedy doznał urazu kolana podczas przegranego 1:3 meczu z Arsenalem. Zawodnik poddał się wówczas operacji i jego przerwa w grze miała potrwać co najmniej sześć tygodni. Teraz wiemy już, że potrwa znacznie dłużej.

Menedżer Leicester City Brendan Rodgers poinformował, że powrót Barnesa do zdrowia nie przebiegał tak, jak zakładano i piłkarz musiał poddać się kolejnemu zabiegowi. To definitywnie rozwiewa wszelkie nadzieje pomocnika na udział w zbliżających się finałach Mistrzostw Europy.

– Miał niewielkie komplikacje. Właśnie przeszedł drugą drobną operację, która ma na celu usunięcie uszkodzeń w kolanie. To wykluczy go z gry do końca sezonu. Plan jest taki, aby był gotowy na przygotowania do nowego sezonu – powiedział Rodgers, cytowany przez Sky Sports.

– To przykre, że opuści Euro 2020, ponieważ był znakomity. Najważniejsze jest to, aby z jego kolanem było wszystko w porządku – dodał.

W obecnym sezonie Barnes był bardzo ważnym zawodnikiem dla Lisów. Do momentu doznania kontuzji zdążył rozegrać 25 spotkań, zdobywając dziewięć bramek i dokładając do tego cztery asysty. Jego forma nie pozostała również niezauważona przez selekcjonera reprezentacji Anglii Garetha Southgate’a. Utalentowany zawodnik otrzymał szansę debiutu w drużynie narodowej w rozegranym w październiku ubiegłego roku towarzyskim meczu z Walią.

