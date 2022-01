Pressfocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Everton zwolnił Rafę Beniteza. Klub szuka teraz następcy Hiszpan. Ofertę prowadzenie tej drużyny otrzymał już nawet pewien utytułowany szkoleniowiec.

Everton poszukuje trenera po zwolnieniu Rafy Beniteza

Klub ten spotkał się z odmową ze strony Jose Mourinho

Na liście jest wielu innych kandydatów

Everton ma listę potencjalnych następców Beniteza

Gdy Farhad Moshiri zatrudniał Rafę Beniteza przed startem sezonu 2021/2022, liczył, że Hiszpan osiągnie sukcesy z Evertonem. Właściciel tego klubu pomylił się jednak i za namową zarządu postanowił rozstać się z dotychczasowym trenerem.

Everton ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową, więc klub postanowił szybko znaleźć nowego trenera. The Toffees zwrócili się do Jose Mourinho, którego Roma zanotowała najgorszy start w lidze od dłuższego czasu. Portugalczyk pozostał jednak wierny rzymskiej ekipie.

Zdaniem The Telegraph faworytem Evertonu jest były trener tego klubu (2013-2016), czyli Roberto Martinez. Hiszpan nie ukrywa, że chętnie wróciłby na Goodison Park. Aktualnie przygotowuje on jednak Belgię do tegorocznego mundialu. Trudno wyobrazić sobie, że porzuci on teraz kadrę. Zwolnienie go z kontraktu to rzekomo koszt dwóch milionów euro.

The Athletic uważa zaś, że największe szanse na poprowadzenie Evertonu ma wychowanek tego klubu, czyli Wayne Rooney. Anglik walczy jednak o utrzymanie w Championship z Derby County. Pozostałe kandydatury to bezrobotni: Frank Lamapard, Niko Kovac, Rudi Garcia, czy Graham Potter z Brighton.

