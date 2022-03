Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester United rozczarowuje w sezonie 2021/2022. O powód kryzysu tej drużyny pytany był Pep Guardiola, opiekun Manchesteru City.

Pep Guardiola twierdzi, że zdobycie potrójnej korony przez jego zespół jest realne w tym sezonie

Trener Manchesteru City był też pytany o lokalnego rywala

Hiszpan zdradził co jego zdaniem sprawia, że Manchester United sobie nie radzi

Manchester United słaby przez dużą konkurencję

Piłkarze Manchesteru City w tym sezonie bronią wywalczonego rok temu mistrzostwa Anglii. Obywatele jak najbardziej mogą obronić tytuł mistrzowski. Są bowiem liderem w tabeli Premier League, chociaż przewaga nad drugim Liverpoolem to tylko punkt.

Drużyna Pepa Guardioli teoretycznie może zakończyć bieżącą kampanię z trzema trofeami na koncie. Manchester City ma szansę na wygranie: Premier League, Ligi Mistrzów oraz Pucharu Anglii. O taki scenariusz pytany był opiekun Obywateli.

– Mamy nad tym kontrolę. Prowadzimy w Premier League. Nie wiem, czy wygramy, ale los mamy w swoich rękach. Jeśli Manchester United kiedyś wygrał Potrójną Koronę, to ktoś inny może też tego dokonać. Nie jest to łatwe, ale da się to zrobić – rzekł Pep Guardiola, który zabrał również głos na temat lokalnego rywala.

– Chciałbym wam powiedzieć moje zdanie na temat Manchesteru United, ale mnie tam nie ma. Nie wiem, dlaczego nie spisują się teraz dobrze. Mam olbrzymi szacunek do Manchesteru United, do tradycji, do tego, co zrobili za kadencji poprzedniego menadżera, do piłkarzy, których mają. Jaki jest powód ich słabszej postawy? Powiedziałbym, że przeciwnicy są za dobrzy – tak o Manchesterze United wypowiedział się szkoleniowiec Manchesteru City.

