W niedzielę w hicie rundy wiosennej na Etihad zmierzą się Manchester City z Liverpoolem. Wynik meczu może okazać się kluczowy dla losów mistrzostwa Anglii. Przed tak istotnym dla Obywateli meczem, słowa krytyki padają na Pepa Guardiolę. O Hiszpanie w kontrowersyjny sposób wypowiedział się były piłkarz i ekspert, Dietmar Hamann.

Przed meczem Manchester City – Liverpool wiele mówi się o obu trenerach

Na temat ich pracy wypowiedział się także Dietmar Hamann

Niemiec stawia dużo wyżej Juergena Kloppa, aniżeli Guardiolę

Klopp bardziej ceniony w środowisku?

Obecny sezon Premier League znów został zdominowany przez Manchester City i Liverpool. Obywatele są liderem tabeli, a Liverpool znajduje się zaledwie punkt za nimi. Można zatem stwierdzić, że spotkanie będzie się toczyło nie o trzy, a sześć punktów.

Na temat pracy trenerów obu zespołów wypowiedział się Dietmar Hamann. Niemiec docenia ich kunszt, ale nie rozumie zachwytów nad osobą Pepa Guardioli.

– Obecnie jest trzech trenerów, którzy odnoszą większe sukcesy od Guardioli. Nie rozumiem szumu, który jest wokół niego – zaczął.

Jako lepszych, Hamann wskazał Carlo Ancelottiego i Jose Mourinho i Juergena Kloppa.

– To, co zrobił w Liverpoolu, biorąc pod uwagę budżet klubu, jest niezwykłe. Klopp to wyjątkowy trener. Jego wielką umiejętnością jest integrowanie piłkarzy z drużyną. Guardiola pod tym względem mu nie dorównuje. Wystarczy posłuchać, co piłkarze mówią o Kloppie. Dla niego przebiegliby przez mur. Czy zawodnicy City zrobiliby to dla Guardioli? Nie jestem pewien – dodał.

– Zawsze wiedziałem, że Klopp jest wyjątkowy. Przed jego przyjazdem rozmawiałem z Billym Hoganem, który wtedy był jednym z dyrektorów Liverpoolu. Powiedziałem mu, że Juegen jest facetem, który może ożywić klub i miasto. Wiedziałem, że pasuje do Liverpoolu. Ale czy spodziewałem się, że przez te kilka lat to pójdzie w tę stronę? Absolutnie nie. Nie wymieniłbym Kloppa na żadnego innego menedżera – także Guardiolę – podsumował Niemiec.

