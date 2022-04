Ajax nie wpuści angielskich dziennikarzy na konferencję

PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ajax Amsterdam nie wpuści na sobotnią konferencję prasową Erika ten Haga dziennikarzy z Wysp Brytyjskich. Ma to związek z łączeniem szkoleniowca z Manchesterem United.

Ten Hag jest często łączony z przenosinami do Manchesteru United

Ajax Amsterdam zdecydował się nie wpuszczać na konferencję prasową dziennikarzy z Wysp Brytyjskich

Holenderski klub nie chce rozpraszać szkoleniowca przed najważniejszą częścią sezonu

Ten Hag bliski Manchesteru United

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce możemy spodziewać się ogłoszenia przez Czerwone Diabły nowego menedżera, którym ma zostać Erik ten Hag. W ostatnim czasie nasiliły się informacje, jakoby obie strony miały już osiągnąć wspólne porozumienie odnośnie kontraktu i warunków współpracy. Niektóre media informują nawet, ze holenderski szkoleniowiec już szykuje listę życzeń na letnie okienko transferowe.

W sobotę Ajax Amsterdam gra mecz ligowy ze Spartą Rotterdam. Ekipa ze stolicy Holandii jest liderem Eredivisie z przewagą czterech punktów nad drugim PSV Eindhoven. Władze klubu w związku z licznymi plotkami łączącymi ten Haga z Manchesterem United zdecydowały się nie wpuścić na dzisiejszą konferencję prasową szkoleniowca dziennikarzy z Wysp Brytyjskich.

Ajax zamierza uniknąć pytań do szkoleniowca o ewentualne przenosiny do Czerwonych Diabłów. Klub woli się skupić tylko i wyłącznie na ligowej potyczce oraz walce o mistrzostwo kraju. Włodarze nie chcą, aby cokolwiek rozpraszało ten Haga przed najważniejszą częścią sezonu.

Jeszcze do niedawna faworytem do objęcia posady w Manchesterze był Mauricio Pochettino, jednak w ostatnich tygodniach to Erik ten Hag został numerem jeden. Czerwone Diabły w przypadku ostatecznej decyzji o zatrudnieniu Holendra będą musiały zapłacić Ajaksowi odszkodowanie w wysokości 1,6 mln funtów.

