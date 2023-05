Początkowe prognozy sugerowały, że Jakub Moder po zerwaniu więzadeł krzyżowych powinien wrócić do gry w marcu. Polak ostatecznie nie zagrał ani minuty w aktualnej kampanii, a o jego sytuacji zdrowotnej w rozmowie z Pawłem Grabowskim z Viaplay opowiedział trener Brighton & Hove Albion - Roberto De Zerbi.

IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Jakub Moder

Przedłuża się absencja Jakuba Modera z powodu kontuzji

24-latek w kwietniu 2022 roku zerwał więzadła krzyżowe

Roberto De Zerbi potwierdził, że Polak wróci do gry dopiero w nowym sezonie

“Jesteśmy gotowi na niego poczekać, bo to świetny piłkarz”

Jakub Moder w kwietniu 2022 roku zerwał więzadła krzyżowe i według początkowych prognoz w marcu 2023 roku powinien wrócić na boisko. Środkowy pomocnik ostatecznie nie zagra już w aktualnej kampanii, co w rozmowie z Pawłem Grabowskim z “Viaplay” potwierdził szkoleniowiec Brighton & Hove Albion – Roberto De Zerbi.

– Jakub ostatecznie nie zagrał w tej kampanii, nie było go nigdy z nami. Nie jest w stanie, który pozwala mu na grę, więc nie mogłem brać go pod uwagę. W przyszłym sezonie będziemy na niego czekać. Z pewnością będzie potrzebował czasu na odbudowę, ale jesteśmy gotowi na niego poczekać, bo to świetny piłkarz – powiedział Roberto De Zerbi.

20-krotny reprezentant Polski dla drużyny Mew łącznie rozegrał 45 meczów, strzelił dwie bramki i zanotował cztery asysty.

Roberto De Zerbi reaguje na pytanie o zdrowie Jakuba Modera i słowa Pepa Guardioli.



🗣️Trener Brighton: Moder nie jest w stanie, który pozwala mu na grę #domPremierLeague pic.twitter.com/dYjFbia9Eh — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) May 24, 2023