fot. PressFocus Na zdjęciu: David de Gea

Po sezonie wygasa kontrakt Davida de Gei. Manchester United posiada możliwość przedłużenia go o kolejne dwanaście miesięcy, ale zatrzyma bramkarza w zespole tylko w przypadku obniżenia jego pensji – przekonuje “The Athletic”.

David de Gea jest związany z Manchesterem United kontraktem do 30 czerwca 2023 roku

Bramkarz musi liczyć się z dużą obniżką, jeśli chce w dalszym ciągu reprezentować barwy angielskiego giganta

Na celowniku “Czerwonych Diabłów” są Unai Simon oraz Diogo Costa

De Gea zaakceptuje warunki klubu?

David de Gea gra dla Manchesteru United od 2011 roku. Przez lata był absolutnym filarem, dlatego pobiera jedną z najwyższych pensji w zespole – wynosi ona bowiem 375 tysięcy funtów tygodniowo. Jego obecna dyspozycja nie stoi już jednak na najwyższym poziomie, w związku z czym klubowe władze zastanawiają się, jak rozwiązać problemy między słupkami.

Kontrakt Hiszpana obowiązuje do końca sezonu. On sam deklaruje przywiązanie do drużyny i chce kontynuować swoją karierę na Old Trafford, lecz uda się to tylko pod jednym warunkiem. Manchester United nie zamierza korzystać z zapisu w umowie i przedłużać jej o kolejne dwanaście miesięcy, gdyż chce, aby bramkarz zrzekł się części dotychczasowym zarobków, które znacząco obciążają finanse.

De Gea jest gotowy poświęcić się dla dobra klubu, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jeśli postanowi jednak zmienić otoczenie, “Czerwone Diabły” niezwłocznie przystąpią do pracy nad ściągnięciem jego następcy. Na szczycie listy życzeń znajdują się Diogo Costa z FC Porto oraz Unai Simon z Athletiku Bilbao. Obaj bramkarze są dość młodzi i dobrze grają nogami, co jest istotne w taktyce menedżera Erika ten Haga.

Zobacz również: Premier League nie straszna Polakowi. “Wiedziałem, gdzie trafiam”