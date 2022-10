Pressfocus Na zdjęciu: Mateusz Lis

Mateusz Lis tego lata trafił do Southampton. Polak finalnie został wypożyczony do Troyes. Golkiper przyznał, że o transfer nie było łatwo.

Mateusz Lis minionego lata dwukrotnie zmienił klub

Polak najpierw trafił do Premier League

25-latek został jednak wypożyczony do Troyes, o czym opowiedział w wywiadzie dla Weszło

Lis zdradził kulisy transferu do Ligue 1

Tego lata do Premier League trafił polski bramkarz. Zawodnikiem Southampton został Mateusz Lis. Dla 25-latka był to ogromny awans sportowy, ponieważ wcześniej za granicą grał on tylko dla tureckiego Altay SK. Mimo tego Lis nie obawiał się, że nie podoła wyzwaniu.

– Wiedziałem, gdzie trafiam, ale nie czułem strachu, że nie podołam. Bardziej ciekawość, jak to będzie wyglądało od środka. Bramkarze na całym świecie trenują bardzo podobnie, w zasadzie to ten sam kawałek chleba. Jedyne, co może się delikatnie różnić, to podejście trenera – powiedział Polak, który nie miał jednak szansy na regularne granie w Premier League. Southampton długo wstrzymywało się z wypożyczeniem Lisa, co było dla niego stresujące.

– Było trochę nerwowo. Większość drużyn miała pozamykane kadry na ten sezon, okres przygotowawczy dawno się skończył i w sumie zostało tylko kilkadziesiąt godzin na wyszukanie jakiejś opcji. Moi agenci intensywnie działali, Southampton też się zaangażował. Przy czym koniec końców byłem spokojny – wyjaśnił Lis. Finalnie został on wypożyczony do Troyes z Ligue 1.

– Jednego dnia zaczęły się rozmowy, następnego już wszystko dogadane, miałem zabukowany bilet do Francji. Zresztą – jak już mówiliśmy – nie za bardzo był czas na przemyślenia. Szybki research o drużynie, mieście, rywalu w bramce, następnie równie prędkie pakowanie i na lotnisko – tak z kolei 25-letni bramkarz wypowiedział się odnośnie kulisów przeprowadzki do Francji.

