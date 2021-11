Pressfocus Na zdjęciu: Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer w niedzielę przestał być menedżerem Manchester United. Na twitterze za trzy lata pracy na Old Trafford podziękował mu były kolega klubowy, Gary Neville.

Ole Gunnar Solskjaer po klęsce z Watford FC 1:4 został w niedzielę zwolniony z funkcji menedżera Manchester United

Za trzy lata pracy podziękował mu Gary Neville

– Przywróciłeś trochę duszy klubowi – napisał na twitterze ekspert Sky Sports

Solskjaer w końcu zwolniony

Ole Gunnar Solskjaer po trzech latach pracy, przestał być menedżerem Manchester United. Gwoździem do trumny norweskiego szkoleniowca była klęska z Watford FC w 12. kolejce Premier League. Była to już trzecie przegrana piłkarzy z Old Trafford w ostatnich czterech spotkaniach. Nic dziwnego zatem, że cierpliwość władz 20-krotnych mistrzów Anglii w końcu się skończyła.

Na twitterze byłego klubowego kolegę pożegnał obecny ekspert stacji Sky Sports, Gary Neville.

Trochę duszy na Old Trafford

“Dziękuję Ole. Sprawiłeś, że byliśmy dumni. Ostatnie dwa miesiące były bardzo ciężkie, ale przywróciłeś klubowi trochę duszy” – napisał Neville.

Z kolei na antenie Sky Sports, tuż po klęsce z Szerszeniami dodał również: – Solskjaer nie może też narzekać. Pracował tu trzy lata i dostał przez ten czas naprawdę dużo wsparcia na rynku transferowym. Pamiętajmy też jednak, że klub był w ciemnym miejscu pod koniec ery Jose Mourinho, niektórzy gracze byli wyłącznie najemnikami. Teraz w szatni jest wielu naprawdę dobrych piłkarzy, którzy po prostu nie potrafią pokazać tych umiejętności.

Przeczytaj również: Rozstanie z Solskjaerem potwierdzone. United dłużej bez nowego menedżera?