Dalot podsumował wybór Man United. Co za słowa o nowym trenerze

Ruben Amorim został nowym trenerem Manchesteru United. Diogo Dalot w wywiadzie z Sky Sports chwalił nowego szkoleniowca. Obrońca Czerwonych Diabłów uważa, że jego rodak to idealny wybór.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Diogo Dalot

Amorim jest idealny dla Manchesteru United – przekonuje Dalot

Manchester United w piątek ogłosił oficjalnie, że następcą Erika ten Haga został Ruben Amorim. Portugalczyk pracę na Old Trafford rozpocznie dopiero 11 listopada, czyli w trakcie listopadowej przerwy na reprezentację. Do tego czasu tymczasowym opiekunem Czerwonych Diabłów pozostanie Ruud van Nistelrooy.

O tym, że Amorim zostanie menadżerem Manchesteru United, wiadomo było już od kilku dni. Jeszcze w poniedziałek, gdy zarząd zdecydował o zwolnieniu Erika ten Haga, pojawiła się informacja, że prowadzą rozmowy z 39-latkiem.

Amorim w Manchesterze United spotka dwóch swoich rodaków. Od 11 listopada jego podopiecznymi będą Diogo Dalot i Bruno Fernandes. Prawy obrońca w wywiadzie dla Sky Sports pokusił się o ocenę umiejętności obecnego jeszcze trenera Sportingu. Zawodnik Czerwonych Diabłów uważa, że to perfekcyjne połączenie, a na dodatek docenia umiejętności nowego trenera.

– To fantastyczny trener, który wie, czego chce. Jest idealny dla tego klubu. Spodziewam się, że będzie bardzo wymagający. To idealne dopasowanie dla takiego klubu. Ma wysokie standardy i mam nadzieję, że będzie to dobre połączenie – powiedział Diogo Dalot, cytowany przez Fabrizio Romano.

Ruben Amorim zadebiutuje w roli trenera Manchesteru United 24 listopada w meczu ligowym z Ipswich Town. Obecnie Czerwone Diabły po 9. kolejkach zajmują 14. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 11 punktów.