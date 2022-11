PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Leo Messi

Echem na całym świecie niesie się wywiad Piersa Morgana z Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w obszernej rozmowie poruszył wiele tematów. CR7 wypowiedział się m.in. o relacjach z Leo Messim.

CR7 jest bohaterem okładek gazet po nieprzychylnych opiniach nt. władz Manchesteru United

Cristiano Ronaldo w słynnym wywiadzie poruszył kilka wątków

Portugalczyk zabrał głos w sprawie m.in. rywalizacji z Leo Messim

Rywalizacja na boisku i szacunek poza nim – Ronaldo docenia Messiego

Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi to według wielu ekspertów najlepsi piłkarze w historii. Ich zaciekłą rywalizację możemy obserwować od kilkunastu lat. Jedni twierdzą, że to Portugalczyk jest wyżej w hierarchii, a inni za tzw. “GOAT-a” uważają Argentyńczyka, który na co dzień gra dla Paris Saint-Germain.

CR7 w ostatnim czasie udzielił obszernego wywiadu Piersowi Morganowi, w którym nieprzychylnie wypowiedział się o Eriku ten Hagu czy włodarzach Manchesteru United. Kapitan reprezentacji Portugalii poruszył również inne wątki, a jednym z nich był temat jego relacji i rywalizacji z Leo Messim.

– On jest wspaniałym i magicznym zawodnikiem. Dzielimy scenę przez szesnaście lat. Wyobraźcie to sobie. Ma więc z nim świetne relacje. Nie jestem jego przyjacielem w takim sensie, że odwiedza mnie w moim domu czy często rozmawiamy przez telefon, ale traktuje go jako powiedzmy kolegę z drużyny – wyznał Cristiano Ronaldo.

– To facet, którego szanuję za sposób, w jaki o mnie mówi. Nawet nasze partnerki wzajemnie darzą się szacunkiem, obie pochodzą z Argentyny. Leo Messi to najlepszy piłkarz, jakiego widziałem. Podobne zdanie mam o “Zizou” – dodał były zawodnik Juventusu czy Realu Madryt.