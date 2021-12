Źródło: The Athletic/The Sun

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Tottenham nie rozegrał już dwóch meczów z powodu Covid-19. Przypadki koronawirusa pojawiły się także w Manchesterze United i Aston Villi.

Niepokojące informacje docierają do nas z Anglii

W kolejnych klubach potwierdzono przypadki koronawirusa

Zakażone osoby są z Manchesteru United oraz Aston Villi

Premier League przełoży kolejny mecz?

Zima to pora roku, w której Covid-19 daje się mocno we znaki wielu ludziom i organizacjom. Także z Premier League. Ostatnio głośno było o Tottenhamie, w którym potwierdzono kilkanaście przypadków koronawirusa. Z tego powodu londyńczycy nie mogli zagrać meczu ze Stade Rennais, przez co odpadli z Ligi Konferencji Europy. Władze ligi angielskiej przełożyły zaś starcie Kogutów z Brighton.

The Athletic informuje, że Covid-19 wykryto wśród piłkarzy i członków sztabu Manchesteru United. Z tego powodu nie odbył się niedzielny trening drużynowy. Wszyscy zostali odesłani do domów, gdzie wykonali indywidualne zajęcia. Dobrą wieścią jest zaś to, że każdy gracz zaangażowany z potyczkę z Norwich, uzyskał negatywny wynik testu.

Dokładna liczba chorych u Czerwonych Diabłów nie jest znana. Premier League została poinformowana o tym zdarzeniu. Nie wiadomo, że władze ligi podejmą decyzję o przełożeniu starcia z Brentford (14.12.).

Niedzielną sesję regeneracyjną w ośrodku treningowym zdecydowała się także odwołać Aston Villa. W zespole tym wykryto koronawirusa u członków sztabu, ale także jednego piłkarza. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy chory zawodnik brał udział w przegranym 0:1 meczu z Liverpoolem. Trener Steven Gerrard ma nadzieję, że wtorkowe spotkanie z Norwich odbędzie się zgodnie z planem.

