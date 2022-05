Źródło: The Telegraph

PressFocus Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Philippe Coutinho zaakceptował obniżkę płac o ponad 70 procent, aby na stałe wrócić do Premier League. Wczoraj oficjalnie poinformowano, że Aston Villa kupiła Brazylijczyka. FC Barcelona zarobiła na tym transferze 20 milionów euro.

Przygoda Coutinho z Barceloną dobiegła końca

Brazylijczyk na stałe przeniósł się do Aston Villi

Ofensywny gracz decydując się na ten transfer zgodził się na ogromną redukcję zarobków

“To wspaniały moment dla Aston Villi”

Coutinho na stałe przeniósł się do Aston Villi, podpisując czteroletni kontrakt o wartości około 125 000 funtów tygodniowo, kończąc tym samym jego trudny okres w Barcelonie. Reprezentant Brazylii początkowo został wypożyczony do klubu Premier League w styczniu, ale Steven Gerrard naciskał, aby jego były kolega z Liverpoolu stał się priorytetowym wzmocnieniem przed letnim okienkiem transferowym.

Coutinho zarabiał ponad 470 000 funtów tygodniowo w Barcelonie, ale był tak zdeterminowany, aby powrócić do angielskiej ligi, że zgodził się na znaczną obniżkę pensji. Do Barcelony trafił w 2018 roku, a Duma Katalonii zapłaciła za niego Liverpoolowi ponad sto milionów euro.

– To wspaniały moment dla Aston Villi. Phil jest wzorowym profesjonalistą, a jego wpływ na grupę jest bardzo wyraźny, odkąd dołączył do zespołu w styczniu. Ze względu na sposób, w jaki zachowuje się na boisku i poza nim, jest również cennym wzorem do naśladowania dla naszych młodszych graczy, którzy mogą korzystać nie tylko z jego doświadczenia. Pracując dla klubu, który tak zdecydowanie i płynnie prowadzi swoją działalność, jest niewiarygodna – skomentował ten transfer menedżer Aston Villi Steven Gerrard.

Gerrard przygotowuje się do poważnej zmiany składu podczas letniego okienka transferowego, a jego głównym celem jest pomocnik Leeds Kalvin Phillips. Na radarze Aston Villi wciąż znajduje się Yves Bissouma z Brighton. Ekipa z Birmingham celuje także w nowego lewego obrońcę, który zapewni rywalizację dla obrońcy Lucasa Digne’a, spoglądając w kierunku Calvina Basseya z Glasgow Rangers i Aarona Hickeya z Bolonii.

