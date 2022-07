Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Menedżer Tottenhamu Hotspur Antonio Conte wykluczył czterech piłkarzy z kadry Kogutów na przedsezonowe tournee po Korei Południowej. Wszystko w związku z potencjalnymi transferami, do których może dojść w najbliższym czasie, informuje brytyjski The Athletic.

Antonio Conte skreślił czterech piłkarzy, którzy nie pojadą na przedsezonowe tournee po Korei Południowej

Giovani Lo Celso, Harry Winks, Sergio Reguilon i Tanguy Ndombele – to czwórka, której zabrakło w kadrze Spurs

Według The Atheltic Spurs negocjują już z innymi klubami sprzedaż swoich zawodników

Czterech piłkarzy Kogutów musi poszukać nowych klubów

Giovani Lo Celso, Harry Winks, Sergio Reguilon i Tanguy Ndombele – cała czwórka zostaje w Londynie i będzie trenowała w ośrodku treningowym Kogutów. Conte chce pracować tylko z graczami, którzy są częścią jego planów na nadchodzący sezon. Jak podaje The Athletic, Tottenham prowadzi już negocjacje z potencjalnymi kupcami.

Lo Celso i Ndombele spędzili drugą połowę ubiegłego sezonu na wypożyczeniu odpowiednio w Villarreal i Lyonie, podczas gdy Winks stracił miejsce w składzie po przybyciu Yvesa Bissoumy. Reguilon zaliczył 25 ligowych występów dla Spurs w zeszłych rozgrywkach, ale teraz wydaje się być trzecim wyborem na lewej stronie boiska za Ryanem Sessegnonem i nowym nabytkiem Ivanem Perisiciem.

W skład kadry na obóz w Korei Południowej wchodzi jednak Bryan Gil, który w zeszłym sezonie spędził sześć miesięcy na wypożyczeniu w Walencji. Nie zabrakło również pomocnika Pape Matara Sarra, który podpisał kontrakt zeszłego lata, ale sezon 2021-22 spędził na wypożyczeniu w jego dotychczasowym klubie Metz.

Clement Lenglet, którego wypożyczenie do Tottenhamu z Barcelony zostało potwierdzone w piątek wieczorem, nie ma wymaganych dokumentów potrzebnych do podróży do Korei Południowej. Pierwszy mecz Koguty rozegrają przeciwko Team K League 13 lipca, a trzy dni później zmierzą się z Sevillą.

Zespół z północnego Londynu ma największą rzeszę kibiców w Korei Południowej. W kraju oficjalnie działają cztery fankluby.

