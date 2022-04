Pressfocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Media w całej Europie od dłuższego czasu łączą Antonio Conte z pracą w PSG. Według dziennikarzy, włoski szkoleniowiec sam miał zaproponować swoje usługi katarskim właścicielom mistrzów Francji. Włoski menedżer jednak stanowczo zdementował te informacje.

Antonio Conte zapewnił fanów Tottenhamu, że nie zamierza opuszczać Londynu

Włoski menedżer jest w 100% skupiony na walce o Ligę Mistrzów

Conte podkreśla również, że plotki i spekulacje mogą mieć negatywny wpływ na grę Kogutów w końcówce seoznu

Pochettino lada moment opuści PSG

PSG w zeszłą sobotę, po remisie z RC Lens 1:1, zapewniło sobie dziesiąty w historii tytuł mistrza Francji. W Parku Książąt nikt jednak przesadnie nie celebrował tego sukcesu. Fani paryskiego klubu opuścili stadion na kwadrans przed końcem meczu, w proteście przeciwko słabemu występowi w Lidze Mistrzów (odpadnięcie w 1/8 finału) oraz ogólnej mało efektownej postawie w przekroju całego sezonu.

Wiadomo też, że mimo triumfu w Ligue 1, w stolicy Francji policzone są dni Mauricio Pochettino, które aktualnie negocjuje z PSG wysokość odprawy. Wedle medialnych spekulacji, miejsce Argentyńczyka, na ławce Les Parisiens miałby zająć Antonio Conte, który zresztą sam miał zaproponować swoje usługi katarskim działaczom. Włoski menedżer jednak stanowczo zdementował te doniesienia.

Conte skoncentrowany na Lidze Mistrzów

– To oczywiście miłe, że inne kluby doceniają moją pracę, ale nie lubię też, gdy ludzie sami wymyślają jakieś wiadomości, może to bowiem stwarzać tylko problemy – stwierdził Conte. – To jest niesprawiedliwe wobec mnie, ale także wobec moich graczy i klubu, w którym pracuje.

– Również dlatego jest to niesprawiedliwe, że aktualnie jesteśmy skupieni na najbliższych pięciu meczach, w których chcemy sobie zapewnić udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Oczywiście cieszy mnie zainteresowanie moją osobą, ale ludzie, którzy wymyślają takie fake newsy, muszą okazać szacunek wobec wszystkich tych, którzy aktualnie w Tottenhamie ciężko pracują na sukces. W tym momencie wszyscy jesteśmy skoncentrowani na wielkim celu, jakim jest dla nas Champions League, a nie na słuchaniu fałszywych informacji – dodał.

