Antonio Conte według informacji dziennikarza Abdellaha Boulmy jest chętny na objęcie sterów nad PSG. Włoch miałby w ekipie z Ligue 1 zastąpić Mauricio Pochettino, który jest bardzo niezadowolony ze swojej pozycji w klubie z Parc des Princes.

Antonio Conte możliwe, że wkrótce zakończy swoją przygodę z Tottenhamem

Włoski trener jest otwarty na objęcie sterów nad PSG

Doświadczony szkoleniowiec ma parafować dwuletnią umowę z francuską ekipą

Conte lekiem na sukces PSG?

Antonio Conte w listopadzie minionego roku przejął stery nad Tottenhamem Hotspur. Aktualnie robi, co w jego mocy, aby The Spurs wywalczyli awans do Ligi Mistrzów. Nie milkną natomiast spekulacje, że Włoch latem może zmienić pracodawcę. Conte w powszechnej opinii jest otwarty na spróbowanie swoich sił w PSG.

Były selekcjoner reprezentacji Włoch stawia jednak kilka warunków klubowi z Paryża. Przede wszystkim chce mieć pełną kontrolę nad polityką transferową klubu. Jednocześnie Conte chce namaścić na dyrektora sportowego PSG Gianlukę Petrachiego, który wcześniej zajmował podobne stanowisko między innymi w Romie.

Antonio #Conte 🇮🇹 a signifié à des émissaires du Qatar qu’il était prêt à assurer la succession de Pochettino. Parmi ses conditions : la main mise totale sur le mercato, la volonté de collaborer avec Gianluca Petrachi, ex DS de la Roma et du Torino et la venue de son staff 🔴🔵 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) April 26, 2022

Według medialnych informacji włoski trener miałby podpisać kontrakt z PSG na dwa lata. Conte ma jednocześnie mieć postawiony cel, którym byłoby wygranie Ligi Mistrzów w kolejnej kampanii.

Ekipa z Paryża w trakcie minionego weekendu przypieczętowała dziesiąty w historii tytuł mistrza Francji. PSG zrównało się w pod tym względem z AS Saint-Etienne. W najbliższy piątek paryżanie rozegrają kolejne ligowe spotkanie, mierząc się na wyjeździe ze Strasbourgiem.

