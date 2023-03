Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Antonio Conte uważa, że Tottenham Hotspur nadal ceni jego pracę jako głównego trenera i nie rozważa jego zwolnienia. Włoski menedżer dał jasno do zrozumienia podczas konferencji prasowej, że nie przejmuje się swoją przyszłością.

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte znów odniósł się do swojej przyszłości

Włoch nie przejmuje się tym, co wydarzy się w kolejnych tygodniach

Tottenham walczy o awans do Ligi Mistrzów

Przyszłość Conte stoi pod znakiem zapytania

Po odpadnięciu Tottenhamu z Ligi Mistrzów w zeszłym tygodniu Antonio Conte spotkał się z ogromną krytyką. Wielu fanów oczekiwało jego zwolnienia uważając, że Koguty nie poprawią swojej gry pod wodzą obecnego szkoleniowca.

– Pytaliście mnie o przyszłość, a ja odpowiedziałem, że nie wiem, co się wydarzy, ponieważ klub może mnie zwolnić. Ale powtarzam: nie sądzę, żeby o tym myślano. Klub widzi każdego dnia, jaką pracę wykonuję ja oraz mój sztab. To była tylko odpowiedź na temat mojej przyszłości – przyznał Conte.

– Nie ma ani jednego klubu, który mógłby powiedzieć menedżerowi, że zostaniesz tutaj do końca sezonu. Piłka nożna jest naprawdę dziwna. nie wiesz, co będzie jutro, powinniście o tym dobrze wiedzieć zadając takie pytania – dodał Włoch zwracając się do obecnych na konferencji prasowej dziennikarzy.

Tottenham pożegnał się już z wszystkimi rozgrywkami pucharowymi w tym sezonie, jednak Koguty wciąż mają szansę na zajęcie miejsca w TOP4 Premier League i awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

