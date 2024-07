BMD Images / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen: Mam ważny kontrakt z Manchesterem United

Christian Eriksen jest jednym z zawodników łączonych z opuszczeniem Manchesteru United. Sam piłkarz ma jednak inne plany i chce wypełnić swoją umowę z Czerwonymi Diabłami. Przypomnijmy, że obecne porozumienie między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, czyli do zakończenia kampanii 2024/2025.

– Został mi jeszcze rok kontraktu, więc nadal jestem związany z Manchesterem United i w najbliższym sezonie będę zawodnikiem tego klubu – powiedział Christian Eriksen, cytowany przez Fabrizio Romano w mediach społecznościowych. 32-letni pomocnik jasno zatem zasugerował, że tego lata po prostu nigdzie się nie wybiera.

134-krotny reprezentant Danii przywdziewa koszulkę drużyny popularnych Czerwonych Diabłów od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford na zasadzie wolnego transferu z Brentfordu.

Wychowanek Odense BK wcześniej grał we włoskim Interze Mediolan, natomiast najlepiej prezentował się za czasów występów w londyńskim Tottenhamie Hotspur, gdzie spędził lata 2013-2020.

Bilans Christiana Eriksena w Manchesterze United to 72 spotkania, 3 bramki oraz 13 asyst. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony gracz w przyszłej kampanii będzie miał okazję poprawić swój bilans w zespole Red Devils, o ile włodarze Czerwonych Diabłów nie przekonają go do zmiany otoczenia.