Nottingham zatrzyma swojego super-strzelca. Przedłuży kontrakt

Nottingham Forest uzgodniło warunki nowego kontraktu z Chrisem Woodem. 33-letni napastnik przedłuży umowę z angielskim klubem do 30 czerwca 2027 roku - poinformował Fabrizio Romano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nuno Espirito Santo

Chris Wood podpisze nową umowę z Nottingham Forest

Nottingham Forest jest absolutną rewelacją Premier League, zajmując obecnie bardzo wysokie 3. miejsce w ligowej tabeli. Podopieczni Nuno Espirito Santo uzbierali 44 punkty i ustępują jedynie Liverpoolowi oraz Arsenalowi. Kluczowym zawodnikiem zespołu The Tricky Trees jest bez wątpienia Chris Wood, czyli autor 14 bramek w trwającym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce wyjaśni się przyszłość 33-letniego napastnika.

Kontrakt skutecznego atakującego wygasa 30 czerwca 2025 roku, a więc po zakończeniu aktualnej kampanii. Dlatego włodarze Nottingham Forest od jakiegoś czasu prowadzą zaawansowane rozmowy ze swoją gwiazdą na temat przedłużenia umowy. Wygląda na to, że angielski klub ostatecznie postawi na swoim, ponieważ – jak ujawnił w czwartek Fabrizio Romano – strony praktycznie dogadały się już co do warunków nowego kontraktu.

Odświeżone porozumienie będzie obowiązywało do 30 czerwca 2027 roku. Kapitan reprezentacji Nowej Zelandii z powodzeniem występuje w barwach Nottingham Forest od stycznia 2023 roku, gdy przeprowadził się na The City Ground z Newcastle United. Początkowo Chris Wood grał w drużynie The Reds na podstawie wypożyczenia, a później został wykupiony. Łączna kwota tej transakcji wyniosła nieco ponad 20 milionów euro.