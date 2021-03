Menedżer Chelsea Thomas Tuchel nie krył zadowolenia po kolejnej wygranej swojego zespołu. W czwartkowy wieczór The Blues pokonali 1:0 na Anfield Road aktualnego jeszcze mistrza Anglii – Liverpool FC.

Tuchel odmienił Chelsea

Chelsea pozostaje tym samym niepokonana pod wodzą Thomasa Tuchela, który dotychczas miał okazję prowadzić zespół w 10 spotkaniach. The Blues nie przegrali od 11 spotkań, odnosząc w tym czasie aż osiem zwycięstw.

– Cieszę się z każdego naszego zwycięstwa i każdego wyniku, ponieważ wiem, jak trudno jest wygrywać, bronić i utrzymywać czyste konto. Wiem, czego to wymaga i wiem, że to co daje z siebie drużyna jest na wysokim poziomie. Jestem z tego powodu super szczęśliwy – powiedział niemiecki szkoleniowiec.

– Jestem bardzo szczerzy i wciąż bardzo żałuję remisu z Southampton. Nie byłem wtedy zadowolony z tego, że straciliśmy dwa punkty. Ogólnie mogą być absolutnie szczęśliwy. Od pierwszego dnia czułem się częścią klubu i byłem zaangażowany w zespół. To przyjemność trenować ich od pierwszej minuty, ponieważ można poczuć energię, nastawienie i wszystko to, co jest potrzebne do gry w piłkę nożną. Są gotowi grać jako zespół i walczyć dla siebie nawzajem. Mamy waleczny skład i widzimy to w trudnych meczach, pokazują to co cztery dni – mówił szkoleniowiec Chelsea.

Tuchel chwali Christensena

Jednym z pozytywnych zaskoczeń ostatnich tygodni jest wysoka forma prezentowana przez środkowego obrońcę Andreasa Christensena.

– Andrea wszedł w trakcie pierwszej połowy meczu z Tottenhamem, co było trudnym zadaniem i od pierwszej minuty był absolutnie imponujący – powiedział Tuchel. – Jest odważny, silny w indywidualnych pojedynkach i bardzo odważny i inteligentny w budowany gry. Gra z dużą pewnością siebie i jestem bardzo zadowolony z jego występu.

Chelsea walczy o Ligę Mistrzów

Czwartkowe zwycięstwo na Anfield Road pozwoliło zespołowi Chelsea awansować na czwarte miejsce w tabeli Premier League. The Blues wrócili tym samym do gry o możliwość występów w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

– Jedyną rzeczą, która pomaga, nawet jeśli jest to nudne do słuchania, to przygotowanie się do każdego meczu na najwyższym poziomie. Jeśli chcemy to kontynuować, musimy teraz skoncentrować się na Evertonie i na niczym innym – stwierdził trener.

– Przez nami jeszcze 11 meczów, nic nie jest przesądzone. Bierzemy udział w wyścigu, szybko odrobiliśmy stratę, co wymagało od nas dużego wysiłku. Grając w lidze, Lidze Mistrzów i Pucharze Anglii nie ma czasu na odpoczynek i zbytnie rozluźnienie. Mamy jednak głodną gry grupę – dodał.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin