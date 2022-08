Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Drugi mecz w tym sezonie Premier League przegrała Chelsea. Po wpadce z Southampton drużynę skrytykował jej były gracz Joe Cole.

Dwie porażki po pięciu kolejkach Premier League mają zawodnicy Chelsea

Londyńczycy tym razem nie sprostali Southampton

Drużynę Thomasa Tuchela skrytykował Joe Cole, który z powodzeniem reprezentował Chelsea

Chelsea oddala się od czołówki Premier League

Piłkarze Chelsea tracą aktualnie trzy punkty do podium w tabeli Premier League. Dystans ten może być wkrótce dwukrotnie większy, ponieważ nie wszystkie zespoły zagrały jeszcze w piątej kolejce. The Blues swój występ mają już za sobą, ale w Londynie woleliby o nim zapomnieć. Thomas Tuchel i spółka wygrywali z Southampton, ale dość szybko stracili prowadzenia, a finalnie przegrali już drugi raz w tym sezonie. Krytycznie do postawy Chelsea we wtorkowym meczu odniósł się jej były zawodnik.

– Przez pierwsze 20 minut wyglądali jakby byli poza meczem. Nie było łączności podczas podań. Havertz nie czuł się w swojej roli komfortowo, a Thomas Tuchel będzie miał wiele pytań, na które będzie musiał znaleźć odpowiedź podczas drogi powrotnej – powiedział Joe Cole, który wystąpił w koszulce Chelsea ponad 280 razy.

– Okno transferowe zamyka się w czwartek, a w Chelsea będzie sporo działo się sporo. To był najgorszy występ, jaki widziałem pod wodzą Tuchela – on z pewnością nie będzie zadowolony. Nie wydaje mi się, by Chelsea w ogóle mogła zdobyć bramkę w drugiej połowie – dodał Anglik, który w barwach The Blues strzelił 40 goli oraz zaliczył 43 asysty.

Chelsea szansę na zrehabilitowanie się otrzyma szybko, bo już 3 września w szóstej kolejce Premier League. Zadanie nie będzie jednak łatwe, ponieważ przeciwnikiem The Blues będzie West Ham, który także pragnie zbliżyć się do czołowych zespołów po słabym starcie sezonu.

