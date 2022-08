PressFocus Na zdjęciu: Luis Sinisterra

We wtorek odbyły się cztery spotkania 5. kolejki angielskiej Premier League. Swoją pierwszą porażkę poniosło rewelacyjnie spisujące się na początku kampanii Brighton, które uległo 1:2 Fulham. Wpadkę zaliczyła też Chelsea, która nie dała rady Southampton.

Chelsea poniosła drugą porażkę w sezonie

Brighton po raz pierwszy w sezonie zeszło z placu gry pokonane

Remis w meczu Leeds z Evertonem

Chelsea znów zawiodła

Mecz Fulham z Brighton do porywających z pewnością nie należał, szczególnie w pierwszej części gry. Na dużo więcej emocji kibice mogli liczyć po zmianie stron. Gospodarze dość niespodziewanie już siedem minut po wznowieniu gry prowadzili 2:0. Najpierw wynik spotkania otworzył Mitrović, a parę minut później niefortunnym zagraniem popisał się Dunk, który zdobył bramkę samobójczą. Brighton odpowiedziało dość szybko trafieniem Mac Allistera w 59. minucie, jednak Mewy nie zdołały już odrobić strat.

Dość niespodziewanej porażki doznała też Chelsea, która dobrze rozpoczęła wtorkowy pojedynek obejmując prowadzenie w 23 minucie. Na listę strzelców wpisał się Sterling. Później strzelali jednak już tylko gracze gospodarze. Najpierw do wyrównania doprowadził Lavia, a tuż przed przerwą wynik spotkania ustalił Armstrong. The Blues ponieśli drugą porażkę w sezonie.

W kolejnym spotkaniu Leeds gościło Everton i to goście jako pierwsi zdobyli gola w tym spotkaniu. W 17. minucie bramkę dla The Tooffees strzelił Gordon. Ale to Leeds było zespołem znacznie lepszym w tym starciu. Gospodarze zdołali jednak jedynie doprowadzić do wyrównania za sprawą trafienia Sinisterry w 55. minucie spotkania. Standardowo Mateusz Klich rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Na placu gry pojawił się w 64 . minucie.

W pozostałym meczu Crystal Palace podzieliło się punktami z Brentoford po remisie 1:1. Gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Zaha, a do wyrównania doprowadził Wissa na dwie minuty przed końcem spotkania.

Wyniki 5. kolejki Premier League

Fulham – Brighton 2:1 (0:0)

48′ Mitrović, 55′ Dunk (sam.) – 59′ Mac Allister

Crystal Palace – Brentofrd 1:1 (0:0)

59′ Zaha – 88′ Wissa

Southampton – Chelsea 2:1 (2:1)

28′ Lavia, 45′ Armstrong – 23′ Sterling

Leeds United – Everton 1:1 (0:1)

55′ Sinisterra – 17′ Gordon