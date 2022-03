Kolejne problemy Chelsea. Może stracić olbrzymie pieniądze

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

W związku z sankcjami nałożonymi na Romana Abramowicza Chelsea może stracić sponsora. Firma Three, której logo widnieje na koszulkach meczowych The Blues analizuje warunki współpracy z londyńskim klubem i niewykluczone, że wkrótce zdecyduje się rozwiązać umowę – informuje The Athletic.

Kolejne problemy Chelsea związane z sankcjami nałożonymi na Romana Abramowicza

The Blues mogą stracić sponsora widniejącego na koszulkach

Firma Three analizuje obecną sytuację i rozważa każdy scenariusz

Chelsea straci sponsora?

Roman Abramowicz został ukarany sankcjami ze względu na powiazania z Władymirem Putinem, a przez brytyjski rząd nazwany “prokremlowskim oligarchą”. Dotknięta całą sytuacją została Chelsea, której właścicielem jest Rosjanin. Klub ze Stamford Bridge zmaga się obecnie z wielkimi problemami. The Blues między innymi nie może sprzedawać biletów na mecze, wszelkie dochody będą od razu zamrażane, a na organizację spotkań nie może wydać więcej niż 500 tysięcy funtów.

Rzecznik prasowy firmy Three, której logo widnieje na koszulkach meczów The Blues odniósł się do tej sytuacji. – Oceniamy sytuację i prowadzimy rozmowy z Chelsea – powiedział w rozmowie z The Athletic. Nieoficjalnie mówi się, że obecny kontrakt jest porównywalny z byłym sponsorem widniejącym na koszulkach firmą Yokohama i jest wart około 40 milionów funtów za sezon.

Stawia to jeszcze więcej wątpliwości odnośnie funkcjonowania klubu w przyszłości. Conrad Wiacek, szef analizy sportu w GlobalData przyznał, że: – Chelsea jest jednym z największych klubów na świecie, a jego boiskowe sukcesy sprawiają, że nadal jest atrakcyjnym partnerem handlowym. Jednak biorąc pod uwagę tempo, w jakim wiele marek chce się odciąć od państwa rosyjskiego, niektórzy mogą obawiać się współpracy z takimi podmiotami, jak Chelsea.

Pod znakiem zapytania stoi również umowa The Blues z firmą Nike, która obowiązuje do 2032 roku. – Być może zdecydują się przeczekać kryzys do momentu, aż sprzedaż klubu będzie mogła być kontynuowana. Jednak takie marki jak Hyundai czy i Hublot, których umowy wygasają znacznie szybciej mogą nie nie mieć takiego luksusu – dodał.

Sytuacja klubu budzi obecnie wiele wątpliwości, a już dziś piłkarzy Chelsea czeka kolejny ligowy pojedynek przeciwko Norwich City.

