Mark Pain / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca, a także Mychajło Mudryk i Joao Felix

Chelsea ma dość Joao Felixa

Chelsea aktywnie przepracowała minione letnie okienko transferowe. The Blues dokonali wielu interesujących wzmocnień na papierze. Do zespołu prowadzonego przez Enzo Mareskę trafił m.in. Joao Felix z Atletico Madryt. Londyńczycy zapłacili za przyjście reprezentanta Portugalii ponad 50 milionów euro. Warto zaznaczyć, że dla 25-latka była to już druga przeprowadzka w karierze na Stamford Bridge.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak poinformował serwis „Fichajes”, Chelsea bardzo szybko wyrobiła sobie opinię na temat Joao Felixa. Otóż The Blues mają już dość portugalskiego zawodnika. 25-latek ma ogromny problem ze wkomponowaniem się do drużyny Enzo Mareski, przez co jego forma daleka odbiega od optymalnej. Boiskowa postawa wychowanka Porto jest zdecydowanie poniżej oczekiwań londyńskiego klubu.

Joao Felix bardzo szybko może zakończyć swoją drugą przygodę w Chelsea. Portugalczyk bowiem jest rozpatrywany jako wzmocnienie przez Benfikę Lizbona. The Blues natomiast szukają już opcji na rynku, która mogłaby zastąpić 25-latka – donosi wspomniane źródło.

W obecnym sezonie Joao Felix rozegrał 15 spotkań w koszulce Chelsea. W tym czasie reprezentant Portugalii zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty. Cztery z trafień jednak miały miejsce w rozgrywkach Ligi Konferencji. 25-latek niczym specjalnym jeszcze nie zaimponował na boiskach Premier League.