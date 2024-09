Chelsea już podjęła decyzję? Maresca może z niego zrezygnować

Chelsea wygląda na to, że wkrótce pożegna się z jednym z zawodników. The Mirror przekonuje, że realny wydaje się scenariusz związany z rozstaniem Ben Chwillwela z klubem.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ben Chilwell na wylocie z Chelsea

Chelsea w tej kampanii zamierza zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wrócić do Ligi Mistrzów. The Blues jednocześnie mają zamiar zakończyć rozgrywki Premier League w czołówce. Tymczasem władze klubu pracują nad jak najwyższą jakością w zespole.

The Mirror podaje natomiast, że bardzo realny jest scenariusz związany z rozstaniem Bena Chilwella. Duże znaczenie na ewentualny transfer zawodnika z klubu może mieć jego stan zdrowia. 27-latek w tej kampanii zagrał tylko raz i ogólnie nie należy do postaci, na które planuje stawiać Enzo Maresca.

Chilwell trafił do ekipy ze Stamford Bridge w sierpniu 2020 roku. Chelsea wydała wówczas na transakcję z udziałem piłkarza ponad 50 milionów euro. Chociaż rozegrał już w stołecznym zespole ponad 100 meczów, to jednak w tym sezonie na spotkania Premier League ani razu nie zmieścił się w kadrze meczowej.

Chelsea po rozegraniu sześciu meczów ligowych plasuje się na czwartej pozycji, mając 13 punktów na koncie. The Blues do pierwszego Liverpoolu tracą tylko dwa oczka. Tymczasem już w najbliższy weekend przed londyńczykami starcie z Nottingham Forrest. Zanim jednak do tego dojdzie, to Chelsea ma jeszcze przed sobą spotkanie w Lidze Konferencji z Gent. Mecz odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 21:00.

