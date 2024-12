Maresca o Chelsea. Włoch potrzebował 154 dni na taki wniosek

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca o tym, czego brakuje zawodnikom Chelsea

Chelsea w tej kampanii w lidze angielskiej stara się równać kroku Arsenalowi i Liverpooli. Aktualnie znajduje się w czołówce tabeli Premier League. Ponadto jest liderem w Lidze Konferencji w fazie ligowej. Enzo Maresca pracując w klubie z Londynu od 154 dni cytowany przez ESPN pozwolił sobie natomiast na konkretna opinię na temat swojej drużyny.

– Mamy takiego typu zawodników, że niektórzy z nich rozegrali może tylko jeden finał w życiu, w swojej karierze – mówił Włoch.

– Musimy zatem wykorzystać ten moment i stać się lepszymi, a kiedy wykorzystamy ten moment, staniemy się lepsi i będziemy w stanie konkurować. Wkrótce będziemy brać udział w wyścigu o mistrzostwo, ale na dzisiaj brak doświadczenia jest jednym z powodów, dla których nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby konkurować z takimi ekipami jak: Arsenal, Liverpool czy Manchester City – dodał Maresca.

Londyńska ekipa w 2024 roku ma do rozegrania jeszcze osiem spotkań, w tym sześć w lidze angielskiej. Już w środku tego tygodnia Chelsea zmierzy się w roli gospodarza z Southampton. Z kolei w najbliższy weekend dojdzie do derbów Lonydnu z udziałem The Blues i Tottenhamu Hotspur. Tymczasem w europejskich pucharach w tym roku Chelsea ma do rozegrania jeszcze tylko mecz przeciwko Astanie, który odbędzie się 12 grudnia w Kazachstanie.

