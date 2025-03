Fabregas przejmie absolutnego giganta? Miałby zastąpić słynnego trenera

Manchester City bacznie monitoruje karierę trenerską Cesca Fabregasa. Hiszpański szkoleniowiec w dalszej perspektywie może zająć miejsce Pepa Guardioli w roli szkoleniowca ekipy Obywateli - podaje we wtorek brytyjska gazeta Daily Mail.

Cesc Fabregas Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Cesc Fabregas typowany na następcę Pepa Guardioli

Cesc Fabregas wykonuje świetną robotę jako menedżer włoskiego Como 1907. Drużyna Larianich prezentuje pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca przyjemny dla oka futbol. W tym momencie zespół Niebiesko-Białych posiada na swoim koncie 28 punktów i zajmuje 13. miejsce w tabeli Serie A, mając 6 oczek przewagi nad strefą spadkową. Zatem wygląda na to, że klub mający swoją siedzibę niedaleko Mediolanu nie będzie miał problemu z utrzymaniem na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Były zawodnik Barcelony, Chelsea oraz AS Monaco zawiesił buty na kołku w 2023 roku. Ostatnim klubem w jego karierze piłkarskiej było właśnie Como 1907. Następnie 37-latek otrzymał szansę od tego klubu, by rozwijać się jako trener, najpierw prowadząc drużyny młodzieżowe, a następnie obejmując zespół seniorski. Cesc Fabregas bez wątpienia robi bardzo szybkie postępy, co nie przechodzi bez echa. W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że jego sytuację monitoruje VfB Stuttagrt.

Natomiast teraz brytyjskie media donoszą, że opiekun Como 1907 przykuł uwagę również włodarzy Manchesteru City. Jak podaje dziennik “Daily Mail”, władze angielskiego giganta rozglądają się już powoli za następcą Pepa Guardioli. Niewykluczone, że to właśnie Cesc Fabregas w dalszej perspektywie zajmie miejsce swojego rodaka na ławce trenerskiej mistrza Premier League. 37-letniemu Hiszpanowi wróży się wielką karierę w nowym zawodzie. Starszy z wymienionych menedżerów pracuje na Etihad Stadium od 2016 roku.