Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Caoimhin Kelleher

Caoimhin Kelleher zły na swoją sytuację w Liverpoolu

W minionym sezonie Caoimhin Kelleher dość często był wystawiany między słupkami Liverpoolu. Reprezentant Irlandii jednak latem chciał opuścić Anfield Road. 25-latek liczył na dołączenie do klubu, gdzie odgrywałby pierwszoplanową rolę. Finalnie jednak „The Reds” zatrzymali golkipera, który jednak nie wygryzł ze składu Alissona Beckera.

W ostatnim wywiadzie dla „Liverpool Echo” Caoimhin Kelleher dał upust swojej złości. Irlandzki bramkarz był sfrustrowany na swoją rolę w zespole. 25-latek przyznał, że jego ambicją jest gra co tydzień.

– Wyraziłem się jasno w ostatnich latach, że chcę być numerem jeden i grać co tydzień. Poza tym klub zdecydował się sprowadzić kolejnego bramkarza, więc widać, że chcą iść w innym kierunku – powiedział Caoimhin Kelleher, cytowany przez „lfc.pl”.

– Moje ambicje zawsze były jasne. Czasami z zewnątrz może to wyglądać jak w stu procentach moja decyzja, ale nie zawsze wszystko jest w moich rękach – kontynuował.

– Mówi się, że Liverpool odrzucił kilka ofert, więc tak jak mówię – to nie zawsze moja decyzja. Uważam, że jestem wystarczająco dobry i chciałbym to udowodniać regularnie grając co tydzień – podkreślił Irlandczyk.

Caoimhin Kelleher rozegrał łącznie 47 spotkań w barwach seniorskiej drużyny Liverpoolu. Irlandczyk może pochwalić się świetną statystyką. Udało mu się bowiem w tym czasie zaliczyć aż 15 czystych kont.

