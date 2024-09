Liverpool na wypadek odejścia Mohameda Salaha musi znaleźć jego następcę. Według portalu todofichajes.com chętny na przeprowadzkę do Anglii jest Leroy Sane z Bayernu Monachium.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Leroy Sane rozważa dołączenie do Liverpoolu latem przyszłego roku

Mohamed Salah wciąż nie może być pewny przyszłości na Anfield Road. Liverpool nadal nie rozpoczął rozmów z reprezentantem Egiptu ws. podpisania nowego kontraktu. Obecna umowa obowiązuje tylko do czerwca 2025 roku. Jedna z gwiazd The Reds być może opuści obecną drużynę po zakończeniu bieżącego sezonu. Jeśli tak się stanie, władze 19-krotnych mistrzów Anglii będą musieli znaleźć godnego następcę. Z najnowszych informacji wynika, że szukać daleko nie muszą, bowiem jedna z gwiazd rozważa przeprowadzkę do Anglii.

Z informacji portalu todofichajes.com wynika, że grę w Liverpoolu od sezonu 2025-2026 rozważa Leroy Sane. Skrzydłowy obecnie występuje w Bayernie Monachium, lecz jego kontrakt również wygasa w czerwcu przyszłego roku. Aktualnie nic nie wskazuje na to, aby reprezentant Niemiec miał związać się z Bawarczykami nowym kontraktem. Todofichajes.com zaznacza, że Sane jest gotowy na opuszczenie Bundesligi i otwarty na grę w barwach The Reds.

Dla kierownictwa Liverpoolu pozyskanie Leroya Sane byłoby świetną inwestycją, biorąc pod uwagę fakt, że dołączyłby do klubu za darmo. Wcześniej The Reds w promocyjnej cenie sięgnęli po Federico Chiesę, który opuścił Juventus w zamian za 12 milionów euro.

Sane w obecnym sezonie nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu w Bayernie Monachium. W klubie z Bawarii występuje od lata 2020 roku, gdy przeniósł się do Bundesligi z Manchesteru City. Łącznie rozegrał w zespole z Allianz Arena 175 spotkań, w których zdobył 48 goli.